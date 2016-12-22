Баланс интересов

Сергей КРАПИВИН

Нужно развивать сбалансированную торговлю. Фото С. Костина

Проект закона "О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь" должен быть представлен в правительство к 1 февраля.

В бизнес-союзах сомневаются, что в существующем виде документ сможет реально сбалансировать интересы малого, среднего и крупного бизнеса.



Совещание Комиссии по вопросам взаимодействия малого, среднего и крупного бизнеса в сфере торговли при правительстве Беларуси, в функции которой входит выработка мер по развитию конкурентной среды в области торговли и общественного питания, состоялось в Министерстве торговли 5 января. В мероприятии приняли участие представители госорганов, бизнес-союзов и предпринимательских общественных организаций, предприятий торговли, эксперты. Были озвучены и проанализированы предложения белорусского бизнес-сообщества по поводу законопроекта.



С коллективным письмом, в котором предлагалось рассмотреть вопрос об ограничении монополии крупных торговых сетей, руководители бизнес-союзов обратились в начале декабря прошлого года.



В нем они выразили озабоченность фактом, что "стремительное несбалансированное развитие отдельных отраслей народного хозяйства превращается в угрозу экономической безопасности страны". Как говорилось в письме, в стране фактически создаются "монополистические иностранные товаропроводящие сети". В связи с этим авторы обращения предложили ряд мер по "балансировке ситуации в сфере торговли".



В ответе на обращение Совмин сообщил, что проект распоряжения премьер-министра Беларуси о создании комиссии "по глубокому изучению данного вопроса" должен быть внесен до 21 декабря.



Это вызвало у крупного торгового бизнеса понятное опасение. Вслед за решением правительства с открытым письмом выступила Ассоциация розничных сетей, которая призвала лидеров бизнес-союзов к "конструктивному, аргументированному и уважительному диалогу".



При этом ассоциация выразила "искренние надежды, что представители власти не допустят перекоса интересов в одну конкретную сторону, сформируют единую площадку для конструктивной работы и выступят гарантом защиты интересов всех участников рынка".



На первом заседании комиссии 5 января были рассмотрены основные концептуальные замечания некоммерческих организаций, по которым возникли наиболее принципиальные разногласия сторон: требования к заключению и исполнению договоров, предусматривающих поставки товаров; требования о запрете создания дискриминационных условий для доступа на товарный рынок.



Как сообщила БЕЛТА замминистра торговли Ирина Наркевич, "дискуссия шла о необходимости установления в законопроекте сроков оплаты за поставляемые товары, возможности повышать цену договора поставки за счет вознаграждения за поставку крупных партий товаров, перекладывания на поставщиков убытков торговых организаций в связи с утратой (повреждением) товаров после перехода права собственности". Кроме того, рассматривалась возможность установления непосредственно в законе размера доли торговой сети в товарообороте на соответствующем товарном рынке, по достижению которой владелец такой сети будет ограничен в дальнейшем расширении торговых площадей.



По словам замминистра, по большинству из поставленных вопросов были приняты "взаимоприемлемые решения". По отдельным нормам, по которым предприниматели хотели бы видеть в законе более четкие правила игры, принято решение пересмотреть подходы в проекте. В этих целях созданы подкомиссии для доработки ряда положений законопроекта. Они будут рассмотрены на следующем заседании комиссии.



Ряд предложений Ассоциации розничных сетей в ходе заседания комиссии принципиальной поддержки не получил.



Как рассказал БелаПАН первый вице-председатель ОО "Минский столичный союз предпринимателей и работодателей" (МССПиР) Виктор Маргелов, представители ассоциации предлагали изменить формулировки по ключевым вопросам, связанным с антимонопольной деятельностью.



В частности, представители крупных торговых сетей предлагали пересмотреть норму законопроекта о предельных размерах доли предприятия в общем объеме рынка. Члены комиссии высказались против подобного изменения.



Ассоциация розничных сетей также предлагала пересмотреть норму о размерах торговых площадей и не включать в их общий объем проходы и лестничные пролеты. "Это предложение не было поддержано, поскольку во многих магазинах на лестничных пролетах торгуют. А на деле получалось бы, что крупные магазины имеют меньше торговой площади", - пояснил В. Маргелов.



Торговые сети также предлагали отменить или упростить положение законопроекта, которое подразумевает, что срок оплаты товара реализатором не должен превышать определенного для данного товара срока реализации. По словам представителя бизнес-союза, ассоциация настаивала на отмене этой нормы, аргументируя свою позицию сложностью системы, которая нанесет значительный ущерб ассортименту больших магазинов.



"Мы не против притока инвестиций, в том числе иностранных, в эту сферу, - обозначил свою позицию по этому вопросу первый вице-председатель МССПиР. - Но мы считаем, что роль и место сетевых структур и иностранных предприятий должны быть оговорены, чтобы сохранять продовольственную безопасность страны, сохранять конкурентную среду".



Польза от крупных сетевых структур, по его словам, велика только до того момента, пока они не перешли определенную грань. После нее начинается вред. "Чтобы этого не случилось, нам нужно развивать сбалансированную торговлю", - считает представитель МССПиР.



В целом В. Маргелов дал документу не слишком высокую предварительную оценку. Представитель бизнес-сообщества сомневается, что проект закона в нынешнем виде поможет гармонизировать взаимоотношения всех категорий бизнеса в сфере торговли. По его словам, "регулирующего воздействия государства в этом направлении явно недостаточно" и "больших проблем сетям прописанные ограничения не доставят".



"Закон предназначен для того, чтобы найти баланс между малым, средним и крупным бизнесом, но удастся ли этого достигнуть - у меня лично большие сомнения. Мы предложим ряд поправок, которые помогут ему реально заработать", - сообщил В. Маргелов.



Вице-председатель МССПиР также обеспокоен ограниченным сроком, в течение которого необходимо выработать согласованные с госорганами предложения по проекту закона и другие регулирующие меры воздействия. Эта работа, по словам замминистра торговли И. Наркевич, должна быть проделана до 1 февраля.



"На чиновничьем языке это означает, что у нас есть максимум две недели на подготовку предложений. Обычно еще две недели уходит на согласование с министерствами. Комиссия получается очень "короткоиграющая", и это - проблема", - сказал В. Маргелов.



Следующее заседание комиссии состоится 16 января. На нем продолжится анализ и обсуждение предложений в законопроект.