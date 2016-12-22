Портрет белорусского предпринимателя

Мария АКУЛОВА, эксперт Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра BEROC (Киев)

Доходы для белорусского предпринимателя - фактор не первостепенной важности.

Правительство не раз высказывалось о важности стимулирования частной инициативы. Особенно активно оно стало продвигать эту идею в течение последних двух лет.

Однако развитие предпринимательства в Беларуси происходит достаточно медленно. Так, если говорить о темпах роста числа малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, то можно отметить: в 2009 году количество МП и ИП составляло 68,7 и 216 тысяч соответственно, в 2011 году оно возросло до 77,6 и 232 тысяч. Таким образом, количество малых предприятий увеличилось лишь на 13%, индивидуальных предпринимателей - на 7,4%.



Это явилось причиной проведения исследования "Кто такой белорусский предприниматель?", целью которого было выяснить, какие институциональные, социологические и индивидуальные факторы сегодня оказывают влияние на принятие решения в пользу занятия бизнесом в Беларуси.



Исследование базировалось на результатах опроса, проведенного в Беларуси летом 2012 года. Вопросник был составлен по аналогии с социологическими опросами, подготовленными для России, Китая, Бразилии в рамках схожего совместного проекта Всемирного банка, университета Беркли и российского Центра экономических и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР) в 2005-2006 годах.



Семьянин и здоровый оптимист.



Результаты показали, что 64% представителей бизнеса - это мужчины 40-42 лет, которые состоят в браке и имеют детей. Если говорить об уровне образования, то у большей части оно высшее либо неоконченное высшее. Также было отмечено знание, по меньшей мере, одного иностранного языка.



У бизнесмена Беларуси достаточно хорошее состояние здоровья, что неудивительно, так как ему необходимо быть энергичным, активным и постоянно находиться в поиске новых возможностей.



Кроме того, это достаточно оптимистичный человек, оценивающий себя как успешного и счастливого.



У большей части предпринимателей есть либо родственники, либо друзья детства, которые сейчас также занимаются бизнесом.



Деньги - не единственный аргумент.



Значительная часть предпринимателей считает, что их уровень доходов выше среднего (см. диаграмму 1 на 14-й странице.). Этот факт находит подтверждение в структуре их потребления. В среднем предприниматель тратит меньше денежных средств на продукты питания, является владельцем дома, машины и большего числа товаров длительного потребления, нежели среднестатистический наемный работник.





Главные причины, по которым белорусский предприниматель занимается бизнесом, таковы: ему это нравится, и он считает, что его деятельность важна для общества. Прибыль и доходы - также значимые факторы, однако не первостепенной важности.



Бизнес как проявление свободы.



Несмотря на то что не выявлено значимых различий между бизнесменом и наемным работником в плане отношения к семье, друзьям, финансовому благополучию, в их системе ценностей есть все же заметные различия. В частности, для предпринимателей важно наличие работы, личной свободы, возможности оказания услуг людям, а также власти и влияния на других людей.



Уровень доверия предпринимателей к бизнес-партнерам, подчиненным и другим представителям бизнеса более высокий, чем у наемных работников. Это неудивительно, учитывая важность горизонтальных связей при ведении бизнеса.



Вопросы по оценке институциональной среды отразили, что меньшая доля предпринимателей по сравнению с наемными работниками оценила отношение населения к бизнесу как благосклонное. Кроме того, стоит отметить, что, как в случае предпринимателей, так и в случае работников по найму, менее 50% положительно оценили действия различных уровней власти в отношении бизнеса.



Что мешает.



Основные проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели при ведении либо расширении бизнеса, можно разделить на внешние и смешанные.



Внешние барьеры носят преимущественно системный характер и требуют вмешательства на государственном уровне. Основные из них - это макроэкономическая нестабильность и инфляция. Они являются значимыми для 55% опрошенных, что неудивительно, учитывая, что 2012-й - посткризисный год и многие до сих пор ощущают последствия кризиса.



Серьезными барьерами являются высокие налоги и сложный налоговый процесс - данные факторы отметили 27 и 18% опрошенных соответственно. Препятствуют успеху также несовершенство законодательства (23%) и государственное регулирование (19%).



Смешанные барьеры для развития бизнеса определяются макроэкономическими условиями, но при этом могут быть в значительной мере снижены за счет адекватно выстроенной стратегии и тактики предприятий. Среди этих барьеров отмечаются недостаток финансирования (54% опрошенных), низкий спрос на продукцию (38%), нехватка квалифицированной рабочей силы и административного ресурса (34 и 16%).



Не с пустого места.



Кроме того, был задан блок вопросов для выяснения источников финансирования бизнеса.



Распределение ответов показало, что основным источником как в случае открытия, так и расширения бизнеса, служат личные сбережения предпринимателей (диаграмма 2). Следующими по значимости источниками средств для стартапов являются денежные средства родственников, за которыми следуют кредиты банков.





В случае расширения бизнеса ситуация противоположна: банковские кредиты выходят на второе место по значимости, а займы у родственников - на третье. Возможным объяснением этого момента служит то, что при расширении бизнеса уровень доверия со стороны банков выше, что повышает шансы на получение ссуды.



Из этого можно сделать вывод, что на начальном этапе ограничения ликвидности более серьезные, чем в случае расширения бизнеса. Помимо этого, в целом заимствование у банковских институтов является дорогостоящим.



Навыки можно развивать.



Выяснялись причины, которые воспрепятствовали открытию бизнеса. Чаще всего респонденты решали оставаться работниками по найму из-за проблем с привлечением финансирования для создания бизнеса (33%). Следом идут боязнь высоких рисков (25%), отсутствие бизнес-навыков (18%) и непонимание того, с чего и какой бизнес стоит начать (15 и 13%).



Многие респонденты опасаются, что в случае открытия бизнеса придется слишком много работать (16%).



Исходя из этого можно сделать вывод, что наряду с проблемой финансирования весьма остро проступает проблема недостатка бизнес-образованности и подготовки потенциальных предпринимателей.



По сути, это подтверждает результат схожего исследования, проводившегося ранее Белорусским экономическим исследовательско-образовательным центром BEROC (Киев), которое показало, что на сегодняшний день образование не оказывает серьезного влияния на уровень доходов белорусских предпринимателей.



Существующая система образования не соответствует вызовам и требованиям переходной экономики, в условиях которой работают белорусские предприниматели. Следовательно, необходимо проводить различные виды тренингов и развивать программы бизнес-образования с целью повышения эффективности работы предпринимателей за счет акцентирования внимания на развитии бизнес-навыков.



...Исследование еще раз подтвердило, что достижение стабильной макроэкономической ситуации, продолжение работы по упрощению налогового процесса, обеспечение равных условий на рынке для частного и государственного секторов, а также развитие бизнес-образования - первостепенные задачи, решение которых должно положительно отразиться на повышении привлекательности частной инициативы в Беларуси.