Усложнение на ровном месте

Анатолий ЗМИТРОВИЧ, директор аналитического центра СЮЛ "Республиканская конфедерация предпринимательства".

Процедуру сертификации нужно упростить.

Требования технических регламентов Таможенного союза (ТР ТС) по легкой промышленности начнут действовать для белорусских индивидуальных предпринимателей со второго полугодия 2013 года.

До 1 июля 2013 г. они вправе осуществлять оценку соответствия продукции требованиям ТР ТС на добровольной основе. Однако проблема только отсрочена, но не решена.



Напомним, в связи с введением ТР ТС белорусские предприниматели с 1 января 2013 года обязаны маркировать свои товары единым знаком обращения продукции на рынке государств Таможенного союза. Соблюдение регламентов обязательно для всех производителей и поставщиков трех стран - Беларуси, Казахстана и России.



В настоящее время на территории Таможенного союза введены в действие семь технических регламентов Таможенного союза: о безопасности пиротехнических средств (с 15 февраля 2012 г.); о безопасности средств индивидуальной защиты (с 1 июня 2012 г.); о безопасности упаковки; о безопасности парфюмерно-косметических изделий; о безопасности игрушек; о безопасности продукции легкой промышленности; о безопасности продукции для детей и подростков (с 1 июля 2012 г.).



Техрегламенты вступили в действие, но для производителей и покупателей предусмотрен переходный период. То есть изготовителям, импортерам дается определенный период для неприменения технических регламентов уже после того, как они введены.



В этот период они еще могут работать по национальным документам об оценке соответствия либо быть оформленными по единым формам ТС, которые получены до введения в действие ТР ТС. Эти документы могут применяться в сроки, на которые они выданы. К таким документам относятся свидетельства о государственной (гигиенической) регистрации, сертификаты соответствия, декларации о соответствии.



Применительно к РБ в отношении ИП - плательщиков единого налога была установлена сокращенная номенклатура продукции, для которой требовались обязательная сертификация либо декларирование соответствия.



С 1 января 2013 года предпринимателям-импортерам уже необходимо будет маркировать единым знаком продукцию, на которую распространяются введенные ТР ТС, если у них не будет в наличии ранее выданных белорусских сертификатов соответствия, либо деклараций о соответствии, либо сертификатов соответствия и деклараций о соответствии, выданных по единой форме Таможенного союза, в том числе в России или Казахстане, либо свидетельств о государственной регистрации Таможенного союза, выданных в любой из стран ТС.



Следует также учесть, что подписанный техрегламент (ТР ТС 017/20111 "О безопасности продукции легкой промышленности") имеет статус межправительственного нормативного акта и изменять его в одностороннем порядке невозможно. Поэтому нужно обращаться в Комиссию Таможенного союза.



Но и в этом случае выбор вариантов решения проблемы невелик. Об этом свидетельствует и ответ министра по вопросам технического регулирования В. Н. Корешкова в письме от 27. 06.2012 г. № ЕЭК\6-1843: "Установлены достаточные для проведения подготовки к их применению сторонами сроки вступления в силу ТС ТР". "Предложение о переносе даты введения в действие ТР на более поздний срок по основаниям, изложенным в письме от 22.06.2012 г. № 02-10/814, считаем необоснованными".



В этом же письме определено, что в соответствии с положениями указанных техрегламентов оценка соответствия готовой продукции может быть проведена по результатам исследований и измерений "как готовой продукции, так и используемых для ее производства материалов". А рекомендация (пошаговая инструкция), разработанная Госстандартом РБ (с. 12, п. 2), обязывает отбор образцов продукции производить только из готовых изделий.



Согласитесь, предоставить материалы для испытаний гораздо дешевле, чем отдать готовую продукцию безвозвратно. На странице 5 этой же инструкции читаем: "Изготовители и импортеры должны перед выпуском продукции в обращение провести все необходимые процедуры подтверждения соответствия и замаркировать продукцию единым знаком обращения". Если "продукция была приобретена ИП без документов о подтверждении соответствия, зарегистрированных в Едином реестре ТС", то только тогда ИП обязан подтверждать соответствие партии товара требованиям ТР ТС.



Значит, существует Единый реестр ТС, где ИП может знакомиться с необходимой информацией о производителе товара или импортере, и распечатать для себя соответствующие документы и сертификаты. Почему-то об этой возможности Госстандарт РБ забыл упомянуть.



Что послужило основанием для принятия в одностороннем порядке белорусской стороной решения о том, что ИП - плательщики единого налога "вправе до 1 июля 2013 года осуществлять оценку (подтверждение) соответствия продукции требованиям указанных технических регламентов на добровольной основе", мы не знаем (речь идет о продукции легкой промышленности, на которую распространяются требования ТР ТС 017/2011 и 007/2011). При этом в качестве доказательной базы соответствия продукции требованиям ТР ТС индивидуальные предприниматели - плательщики единого налога могут применять протоколы испытаний продукции соответствующего изготовителя, проведенных ранее продавцами по согласованию с ними либо изготовителями продукции. Протоколы могут применяться в течение трех лет.



Это решение опубликовано на сайте Госстандарта в письме от 26.12.2012 г. Но при более внимательном прочтении документа появляется больше вопросов, чем ответов.



Попробуем разобраться в терминах и определениях, которые даны в различных нормативных документах, чтобы составить единое представление о возникшей проблеме.



В Республике Беларусь, согласно действующему законодательству, ИП в зависимости от вида деятельности и возможности иметь отчетную документацию могут выбирать систему налогообложения (подоходный налог, упрощенная схема налогообложения, единый налог). Кроме того, в зависимости от страны приобретения товара (продукции) ИП можно разделить на две категории: тех, кто ввозит товар из-за пределов ТС, и тех, кто закупает товар внутри ТС.



В письме Госстандарта от 26.12.2012 г. в первом абзаце определено, что продукция, выпущенная в обращение на территории ТС изготовителями и импортерами, на которую распространяются требования ТР и приобретенная ИП - плательщиками ЕН, должна быть подтверждена обязательной сертификацией соответствия.



Здесь очень четко прописано: те, на кого в первую очередь распространяются ТР ТС, - это изготовители и импортеры. ИП - плательщик ЕН, приобретающий товар внутри ТС, не является изготовителем и не перемещает товар через границу как импортер. Согласно Закону "О торговле" ИП ЕН осуществляет только розничную торговлю, а по Налоговому кодексу - имеет соответствующий режим налогообложения (ЕН). Поэтому при небольших объемах закупаемого товара и высоких ставках ЕН, аренды, и др. оплатить процедуру сертификации, которую предлагает Госстандарт, малый бизнес просто не в состоянии.



Кроме того, неизвестно, проведен ли "анализ полноты аккредитации по методам испытаний" соответствия требованиям ТР ТС лабораторий Госстандарта, изложенным в письме от 15.03.2012 г. № 01/16/452 РУП "Белорусский государственный центр аккредитации".



Термин "выпуск продукции в обращение" дан в ТР ТС (ст. 2) и регламентирует размещение на рынке государств - членов Таможенного союза продукции, отправляемой со склада изготовителя, продавца либо лица, выполняющего функции иностранного изготовителя, или отгружаемой без складирования, или экспортируемой для реализации на территории государств - членов Таможенного союза.



Термин "импортер" - резидент государства - члена Таможенного союза, который заключил с нерезидентом государства - члена Таможенного союза внешнеторговый договор на передачу продукции легкой промышленности, осуществляет реализацию этой продукции и несет ответственность за ее соответствие требованиям настоящего технического регламента.



Термин "изготовитель" - юридическое лицо или физическое лицо в качестве ИП, осуществляющее от своего имени производство и реализацию продукции легкой промышленности и отвечающее за ее соответствие требованиям настоящего технического регламента.



В связи с вышеизложенным ИП - плательщик ЕН (не импортер) имеет дело только с продукцией, которая уже должна была пройти все соответствующие процедуры у крупного импортера, и, являясь последним звеном в цепи закупок товара, он должен автоматически иметь необходимые документы при соблюдении выполнения производителями и крупными импортерами ТР ТС.



Непонятно, как товар, выпущенный в обращение на территории ТС, может не иметь необходимых документов, которые должны получить ИП, когда законодательно прописаны все процедуры таможенного, налогового, торгового законодательств и должны быть исполнены требования ТР ТС.



Так кем же является ИП - плательщик ЕН (не импортер)? Оказывается, этому субъекту хозяйствования тоже дано четкое определение в ТР ТС: пользователь (потребитель) продукции - юридическое, физическое лицо, индивидуальный предприниматель, приобретающие для потребления продукцию, относящуюся к объектам технического регулирования настоящего технического регламента. Это соотносится и с Законом "О торговле" (ст. 9): розничная торговля - вид торговли товарами, предназначенными для личного, семейного, домашнего потребления, которая осуществляется через торговые объекты.



Если сделать выводы из вышеизложенных нормативных документов, то ИП - плательщик ЕН (не импортер) является пользователем продукции, который осуществляет розничную торговлю. Никакими нормативными актами, в том числе и ТР ТС, не оговаривается, что пользователь обязан осуществлять оценку (подтверждение) соответствия продукции требованиям ТР ТС. Этим должны заниматься иные субъекты хозяйствования, которые четко определены в ТР ТС.



Для небольшой категории ИП - плательщиков ЕН, которые ввозят товар небольшими партиями из-за пределов ТС ( из Украины, Польши, Турции и др.), согласно законодательству должна применяться стандартная процедура получения сертификата соответствия на продукцию. Но, учитывая, что они ввозят небольшие партии товара, расходы, связанные с растаможиванием, получением сертификатов соответствия, будут составлять значительные суммы и поэтому станут применяться нелегальные схемы ввоза товара. А все потому, что Госстандарт пытается предложить малому бизнесу такую же процедуру получения сертификата соответствия, которую проходит крупный оптовик или производитель: подача каждого заявления на новую партию товара для декларирования (стоимость 540 тыс. BYR без НДС), прохождение процедуры отбора товара с вызовом специалистов, испытание образцов (стоимость зависит от количества образцов), которые предпринимателю нужно передать в Госстандарт без возврата.



Кроме того, образцы товаров должны быть отобраны по каждой фирме и по каждому составу материала. Естественно, сложно посчитать затраты, которые понесет предприниматель в результате такой операции.



Поэтому для этой категории было бы логично разработать механизм получения сертификата соответствия по упрощенной схеме.



На состоявшейся 27.12.2012 г. итоговой селекторной пресс-конференции Республиканской конфедерации предпринимательства был рассмотрен этот вопрос, проанализированы проблемы и принято решение выйти в Госстандарт с предложениями:



- создать в Госстандарте единую электронную базу данных о товарах, прошедших сертификацию внутри таможенного пространства;



- отдельно создать базу данных для тех предпринимателей (юридических лиц), которые ввозят товар из-за пределов таможенного пространства;



- предложить руководству ТС создать единую базу данных о товарах, прошедших сертификацию в РБ, РФ и Казахстане (если у нас единый Таможенный союз, то должны быть единые базы данных);



- упростить процедуру сертификации и маркировки, предусмотренную в техрегламенте, снизить затраты времени и денег;



- на товар определенного производителя и наименования, прошедший процедуру сертификации и занесенный в базу данных, при повторном обращении иным заявителем предусмотреть упрощенную процедуру выдачи документов.



В связи с вышеизложенным можно сказать, что проблема только отсрочена, но не решена. Поэтому предпринимательским структурам в это время нужно хорошо поработать, чтобы решить ее окончательно.