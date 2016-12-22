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Актуалии

C Новым годом!!!

№ 49 (1033) 26-31 декабря 2012 г.

Редакция "БР"

Дорогие читатели и рекламодатели!

Примите наши самые искренние поздравления с Новым годом и Рождеством!

Благодарим вас за то, что были с нами, и надеемся, что и в будущем году мы будем вместе! Пусть новый год принесет всем много счастья и хороших новостей!

А первый номер еженедельника "Белорусы и рынок" в 2013 году выйдет 8 января.

До встречи в новом году!

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