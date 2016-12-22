В ожидании реальных действий

Татьяна МАНЕНОК

Игорь ЛИХОВЫЙ: из кризиса легче выходить совместно.

Обсуждение плана совместных антикризисных действий станет главной темой встречи премьер-министров Беларуси и Украины Сергея Сидорского и Юлии Тимошенко, которая может состояться в апреле.

"Сейчас идет активная подготовительная работа, поэтому о дате встречи говорить преждевременно. Однако, возможно, это будет апрель", - отметил посол Украины в Беларуси Игорь Лиховый на пресс-конференции 18 марта.



Где пройдет встреча - в Киеве или Минске, - пока не определено. Поскольку предыдущая проходила в Минске, для поддержания "паритета" обсуждается возможность проведения встречи в Киеве.



Службы протокола двух премьер-министров пока уточняют вопросы, которые будут вынесены на обсуждение. "В любом случае могу сказать, что для Юлии Тимошенко эта встреча очень важна и актуальна", - подчеркнул И. Лиховый.



В прошлом году товарооборот Беларуси и Украины достиг рекордной отметки - 5,3 млрд. USD. Украина вышла на третье место среди внешних торговых партнеров Беларуси после России и Голландии. Однако в этом году повторить прошлогодний результат не удастся.



За первые два месяца 2009 года товарооборот между странами упал более чем в 2 раза. В январе он составил 137 млн. USD - падение в 2,5 раза по сравнению с январем 2008 года, когда он был 349 млн. USD. В феврале товарооборот незначительно вырос - по предварительным данным, до 195 млн. USD, хотя год назад достигал 415 млн. USD.



Товарооборот резко упал прежде всего за счет машиностроения и других бюджетообразующих отраслей экономики, отметил И. Лиховый. "Это закономерно, это можно объяснить, только мириться с этим нельзя. Надо этому противостоять - как минимум сохранить объем взаимной торговли", - подчеркнул он.



Одной из возможных антикризисных мер может стать использование гривны и белорусского рубля в двусторонних расчетах. "Во время мирового финансового кризиса мы можем успешно обходиться довольно стабильной гривной и довольно стабильным белорусским рублем", - заметил И. Лиховый.



Глава торгово-экономической миссии посольства Украины в Беларуси Петр Лайшев в связи с этим напомнил, что правительства двух стран еще в 2006 году договорились о создании филиалов центробанков Украины и Беларуси на территории друг друга. "Если бы это было исполнено, то, думаю, финансовый кризис, который сегодня затронул всех, у нас проходил бы совсем в других ракурсах", - сказал он.



Говоря о последствиях кризиса, И. Лиховый заметил, что кризис, несмотря на все деструктивные аспекты, играет и положительную роль. "Кризис омолаживает экономику, перестраивает саму экономическую психологию, позволяя преодолеть инерцию советского экономического наследия", - отметил он.



Посол особо подчеркнул, что после состоявшейся в этом году 20 января в Чернигове рабочей встречи президентов Украины и Беларуси можно констатировать активизацию не только экономического, но и политического сотрудничества двух государств.



По словам И. Лихового, Беларусь расценивается Украиной как стратегический партнер. В свою очередь, "Украина является связующим звеном в решении проблемных вопросов между Беларусью, ЕС и США", отметил дипломат. И в связи с этим процитировал А. Лукашенко, который, комментируя в Витебске 17 марта шаги ЕС по продлению приостановления санкций в отношении белорусских чиновников, сказал, что у Беларуси "отличный диалог с Украиной, которая считается лакмусовой бумажкой для ЕС".



И. Лиховый также напомнил о необходимости ратификации белорусской стороной соглашения об общей границе, что должно ускорить процесс ее демаркации. А пока этого нет, белорусско-украинская граница остается, по словам дипломата, "горячим местом": в Беларуси каждое второе приграничное ЧП происходит на границе с Украиной. "И это не из-за того, что украинское население такое недисциплинированное, а потому, что много нерешенных вопросов. Нам хотелось бы иметь цивилизованную границу", - подчеркнул посол.



И. Лиховый обратил также внимание на необходимость обеспечения приграничного населения максимально подробной информацией о расположении границы и ее режиме. Он привел анекдотичный случай, когда на территории Беларуси в 4 км от границы он видел таблички, информирующие, что данный участок дороги обслуживает Житомирское областное агентство дорожного сервиса. "Я думаю, вскоре подобных курьезов можно будет избежать", - отметил дипломат.