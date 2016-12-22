Экономический прагматизм

Татьяна МАНЕНОК

Вальдемар ПАВЛЯК убежден, что в условиях кризиса можно активизировать сотрудничество. Фото БЕЛТА

Минск и Варшава одинаково недовольны уровнем взаимных инвестиций и попытаются переломить эту ситуацию в ближайшее время.

Недостаточный объем взаимных инвестиций премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский в ходе встречи с вице-премьером правительства Польши, министром экономики Вальдемаром Павляком 23 февраля в Минске назвал "минусом двустороннего сотрудничества". Правда, признал он, это было связано "с неэкономическими причинами наших отношений".



Очевидно, что потепление в отношениях Беларуси и Польши обозначилось после того, как официальный Минск предпринял определенные шаги по установлению контактов с Евросоюзом.



Приехать в Минск вице-премьер правительства Польши В. Павляк планировал еще в прошлом году - 4 ноября он должен был принять участие в XII белорусско-польском экономическом форуме "Добрососедство-2008". Однако эту поездку ему пришлось отменить из-за нелетной погоды. Вице-премьер прождал в польском аэропорту около трех часов, после чего было принято решение отложить визит.



В числе перспективных направлений белорусско-польского сотрудничества С. Сидорский на переговорах с вице-премьером Польши прежде всего назвал инфраструктурные и энергетические проекты, а также развитие транспортной логистики и туризма.



В свою очередь В. Павляк отметил, что в условиях мирового кризиса Польша заинтересована активизировать сотрудничество с Беларусью. "У нас хороший емкий рынок, высокий уровень продукции, и если мы это учтем - будут хорошие результаты для двух стран", - подчеркнул он.



Следует отметить, что обсуждение инвестиционных проектов стороны начинают не с чистого листа. Многие из проектов давно обсуждаются на межправительственном уровне и между компаниями двух стран.



В частности, речь идет о проектах по строительству угольной станции в Зельве (один из акционеров PKN Orlen - группа "Кульчик Холдинг" - намерена инвестировать в этот проект свыше 1 млрд. USD), а также по созданию инфраструктуры для поставок белорусской электроэнергии в Польшу. В. Павляк также отметил, что стороны обсудили вопросы, связанные "с возможностями на рынке нефти и с импортом дизтоплива". Речь шла также о международных проектах, в том числе о преимуществах строительства второй нитки газопровода Ямал - Европа в противовес российскому проекту "Северный поток", в чем одинаково заинтересованы и Беларусь, и Польша.



В рамках реализации масштабной программы приватизации, которую провозгласило белорусское правительство, польское агентство иностранных инвестиций и министерство государственной казны предложили белорусской стороне техническое сотрудничество в области инвестиций и в банковском секторе.



Польша готова сотрудничать с Беларусью в реализации приоритетных правительственных программ, в том числе в сфере инноваций и внедрения новых технологий, а также по развитию малых городов.



Обсуждались также вопросы по реализации совместного проекта на Августовском канале. Кроме того, Беларусь заинтересована работать с Польшей в формате проекта "Восточное партнерство".



В ходе переговоров в Минске стороны договорились о проведении в июне в Варшаве национальной выставки Беларуси. В. Павляк предложил провести в ее рамках белорусско-польский двусторонний экономический саммит, на организации которого, по его словам, настаивают польские предприниматели. Ожидается, что в 2010 году Польша проведет аналогичную выставку в Беларуси.



Кроме того, достигнута договоренность о проведении в январе - ноябре 2009 года заседания межправительственной белорусско-польской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.



По итогам встречи подписаны три документа: соглашение между Белорусской торгово-промышленной палатой и Польско-белорусской торгово-промышленной палатой о совместных действиях по реализации трех проектов ("Гомель", "Добрососедство", "Августовский канал"), соглашение между Госстандартом Беларуси и Польско-белорусской торгово-промышленной палатой, а также меморандум между Белорусской валютно-фондовой биржей и Варшавской фондовой биржей.



Следует отметить, что в прошлом году возобновили работу торгово-экономическая комиссия на уровне вице-премьеров и трансграничная комиссия на уровне заместителей министров иностранных и внутренних дел Беларуси и Польши. В рамках торговой комиссии созданы 5 рабочих белорусско-польских групп: по вопросам энергетики, транспорта, туризма, торговли и инвестиций и по Августовскому каналу. Планируется создать шестую - по вопросам сотрудничества в области сельского хозяйства.





Справка "БР"



В 2008 году белорусско-польский товарооборот вырос на 44,9% - до 2,96 млрд. USD. Экспорт в Польшу составил 1,8 млрд. USD (рост - на 47,5%), импорт достиг 1,2 млрд. USD (рост - на 41%). Положительное сальдо внешней торговли Беларуси с Польшей достигло 653,2 млн. USD.



Рост экспорта белорусских товаров произошел в основном за счет увеличения поставок нефтепродуктов, сжиженного газа, сырой нефти, калийных удобрений, металлургической продукции, электроэнергии, лесоматериалов, тракторов. В 2008 году Беларусью начаты экспортные поставки в Польшу по 106 новым товарным группам.



За прошлый год объем привлеченных польских инвестиций в Беларусь составил 21,7 млн. USD.