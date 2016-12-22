Об обороне и экономике

Павлюк БЫКОВСКИЙ

Должны ли белорусы служить в "горячих точках" за пределами Беларуси? Споры об этом возникли после согласования в Москве 4 февраля проекта решения по формированию коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ.

В этот день в Москве прошли два саммита - внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ и внеочередное заседание Межгоссовета ЕврАзЭС. В обоих заседаниях приняли участие почти одни и те же участники, только в первом случае говорили об обороне, а во втором - об экономике.



Не забегать вперед.



"Главной темой сессии ОДКБ стало формирование коллективных сил оперативного реагирования", - заявил президент РФ Дмитрий Медведев по окончании саммита, на котором президенты стран - членов ОДКБ согласовали и подписали проект решения по формированию КСОР. "Создание Коллективных сил ОДКБ - пока политическое решение, нормативная база для реализации документа будет создана за три месяца", - сообщил журналистам первый заместитель главы МИДа РФ Андрей Денисов.



Как в свою очередь объяснил Д. Медведев, "коллективные силы оперативного реагирования должны стать эффективным универсальным инструментом, который обеспечивает безусловное исполнение задачи поддержания безопасности на всем пространстве ОДКБ". По словам российского лидера, КСОР должны быть по своему боевому потенциалу не хуже, чем соответствующие формирования НАТО.



Как сообщил журналистам накануне саммита помощник президента РФ Сергей Приходько, в соответствии с проектом коллективные силы "будут иметь место постоянной дислокации на территории России, куда и будут придаваться силы других стран". "Предполагается, что они будут созданы на базе 98-й гвардейской дивизии воздушно-десантных войск и 31-й гвардейской штурмовой бригады ВДВ. Есть также идея придать им на конечной стадии силы МЧС и, возможно, МВД", - цитирует ИТАР-ТАСС помощника президента.



Что конкретно содержится в согласованном проекте, пока не сообщается, однако при интерпретации итогов саммита ОДКБ случился небольшой дипломатический скандал.



Пресс-секретарь МИДа Беларуси Андрей Попов 5 февраля, комментируя подписанное соглашение о создании КСОР, заявил, что "реальное участие Беларуси в рамках данной структуры будет обеспечиваться, как, впрочем, и обеспечивалось до сегодняшнего времени, силами совместной белорусско-российской группировки. То есть в зоне ответственности Республики Беларусь (на западной зоне ответственности ОДКБ) будет действовать белорусско-российская группировка, и в этом нет абсолютно никакой новизны. Что касается участия белорусских военных в каких-то "горячих точках", то, естественно, это запрещено белорусским законодательством. Этого не было и не будет".



Однако на следующий день, 6 февраля, посол России в Беларуси Александр Суриков сказал на пресс-конференции в Минске, что не исключает полноценного участия белорусских военнослужащих в действиях Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, но "надо разобраться, потребуется ли участие Беларуси за границей или нет". При этом А. Суриков отметил, что "по практике применения межгосударственные соглашения и договоры выше национального законодательства".



После пресс-конференции А. Сурикова представитель белорусского внешнеполитического ведомства призвал посла России не забегать вперед, не комментировать белорусское законодательство, выполнение решений саммитов с участием президентов, а главное - участие белорусских военнослужащих в военных действиях за пределами Беларуси.



"Во-первых, сразу хочу подчеркнуть, что уж точно не послы других государств будут "разбираться" в соответствующих нюансах белорусского законодательства, - заявил А. Попов. - Во-вторых, есть закон нашей страны на эту тему, и он будет неукоснительно соблюдаться. Да и упомянутый вами документ ОДКБ по КСОР, кстати говоря, пока не имеет статуса международного соглашения. Кроме того, следует иметь в виду, что решения о задействовании КСОР будут приниматься только главами государств ОДКБ и только на основе консенсуса. Так что не нужно послу забегать вперед".

