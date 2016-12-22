Все уже круг этих товаров

Четверг
22 декабря 2016
21:03
№ 5 (840)
2-8 февраля 2009 г.
Курсы валют НБ РБ
USD 1.9577
EUR 2.0372
RUB .03204
Цены недели
А-95: 11900 руб.
А-92: 11100 руб.
ДТ: 12300 руб.
Mинск
Сегодня:
№ 5(840) 2-8 февраля 2009 г.
Госстандарт Беларуси утвердил новый перечень продукции, услуг, персонала и иных объектов оценки соответствия, подлежащих обязательному подтверждению соответствия.
Формирование нового перечня, отметили в комитете, осуществлялось с учетом степени потенциальной опасности, которую продукция или услуга могут представлять для жизни, здоровья человека, имущества и окружающей среды, оптимизации применяемых при размещении товаров процедур подтверждения соответствия, а также практики, накопленной органами по сертификации.
По сравнению с действовавшим ранее перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, в среднем сокращен на 40%. Это достигнуто путем исключения и перевода отдельных наименований в номенклатуру товаров, к которым применяется декларирование соответствия. Проведение данной процедуры менее затратно как по времени, так и по средствам.
Декларирование соответствия будет распространяться на средства индивидуальной защиты, нефтепродукты, белоксодержащие кормовые добавки и комбикорма, отдельные виды специальной обуви и защитных костюмов, ковры, порошкообразные моющие средства для стирки, пряности, специи и др.
Полностью из перечня продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, исключены кино- и фотопринадлежности, наручные часы, электромузыкальные инструменты, активные акустические системы, не имеющие подключения к сети, сварочные материалы, специальные автотранспортные средства, дорожные велосипеды, ряд наименований строительной продукции, лакокрасочные материалы общего применения и др.
Сокращению подверглись и некоторые наименования непродовольственных товаров, при реализации которых необходимо иметь сертификаты индивидуальным предпринимателям - плательщикам единого налога. Эта же номенклатура до 1.01.2010 года распространяется и на частные унитарные предприятия, созданные в соответствии с Указом от 28.06.2007 г. № 302 и осуществляющие реализацию товаров в розничной торговой сети.
Принятые меры, отметили в Госстандарте, существенно повышают ответственность непосредственно изготовителей и импортеров за безопасность и качество размещаемой на рынке продукции.
Реализация этих мер потребует наличия соответствующей законодательной основы. Поэтому в республике планируется разработать и принять ряд законодательных и нормативных правовых актов, направленных на повышение ответственности изготовителей и импортеров за безопасность и качество продукции. Как сообщает БЕЛТА, Госстандартом также будет подготовлен проект изменений в Закон "Об оценке соответствия требованиям технических правовых актов в области технического нормирования и стандартизации".
Сами виноваты (Марина КУЛИКОВА, № 4(839) 26 января - 1 февраля 2009 г.)
В Украину за сосисками (Константин СКУРАТОВИЧ, № 4(839) 26 января - 1 февраля 2009 г.)
Директора предлагают (Татьяна МАНЕНОК, № 4(839) 26 января - 1 февраля 2009 г.)
15 декабря 2016 г. в гостинице «Орбита» состоялось финальное шоу конкурса для белорусских предприятий на разработку форменной одежды для сотрудников сети туристско-экскурсионных предприятий «Беларустурист».
ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
* Все поля обязательны для заполнения