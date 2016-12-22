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Экономикс

Все уже круг этих товаров

№ 5(840) 2-8 февраля 2009 г.

Вадим ХОДОСОВСКИЙ

Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, сокращен на 40%.

Госстандарт Беларуси утвердил новый перечень продукции, услуг, персонала и иных объектов оценки соответствия, подлежащих обязательному подтверждению соответствия.

Формирование нового перечня, отметили в комитете, осуществлялось с учетом степени потенциальной опасности, которую продукция или услуга могут представлять для жизни, здоровья человека, имущества и окружающей среды, оптимизации применяемых при размещении товаров процедур подтверждения соответствия, а также практики, накопленной органами по сертификации.

По сравнению с действовавшим ранее перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, в среднем сокращен на 40%. Это достигнуто путем исключения и перевода отдельных наименований в номенклатуру товаров, к которым применяется декларирование соответствия. Проведение данной процедуры менее затратно как по времени, так и по средствам.

Декларирование соответствия будет распространяться на средства индивидуальной защиты, нефтепродукты, белоксодержащие кормовые добавки и комбикорма, отдельные виды специальной обуви и защитных костюмов, ковры, порошкообразные моющие средства для стирки, пряности, специи и др.

Полностью из перечня продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, исключены кино- и фотопринадлежности, наручные часы, электромузыкальные инструменты, активные акустические системы, не имеющие подключения к сети, сварочные материалы, специальные автотранспортные средства, дорожные велосипеды, ряд наименований строительной продукции, лакокрасочные материалы общего применения и др.

Сокращению подверглись и некоторые наименования непродовольственных товаров, при реализации которых необходимо иметь сертификаты индивидуальным предпринимателям - плательщикам единого налога. Эта же номенклатура до 1.01.2010 года распространяется и на частные унитарные предприятия, созданные в соответствии с Указом от 28.06.2007 г. № 302 и осуществляющие реализацию товаров в розничной торговой сети.

Принятые меры, отметили в Госстандарте, существенно повышают ответственность непосредственно изготовителей и импортеров за безопасность и качество размещаемой на рынке продукции.

Реализация этих мер потребует наличия соответствующей законодательной основы. Поэтому в республике планируется разработать и принять ряд законодательных и нормативных правовых актов, направленных на повышение ответственности изготовителей и импортеров за безопасность и качество продукции. Как сообщает БЕЛТА, Госстандартом также будет подготовлен проект изменений в Закон "Об оценке соответствия требованиям технических правовых актов в области технического нормирования и стандартизации".

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