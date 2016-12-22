Отменять или лишать?

Алесь СЕРЖАНОВИЧ

Объем продаж отечественного пива будет увеличен в полтора раза. Photo.ByMedia.Net

Отмена лицензирования розничной торговли может больно ударить по амбициям чиновников.

Правительство подготовило проект нормативного акта, который предусматривает отмену лицензирования розничной торговли. Об этом на заседании коллегии Министерства торговли заявил вице- премьер Андрей Кобяков.



"Подготовлен проект декрета, в соответствии с которым лицензирование в розничной торговле будет отменено. Это примерно 40% всех лицензий в стране", - цитирует БЕЛТА вице-премьера.



По его словам, не может быть никакой либерализации без отказа от практики тотального лицензирования самого массового сектора экономики - торговли. При этом он подчеркнул, что после отмены лицензирования чиновникам от торговли нужно будет думать, каким образом контролировать развитие внутреннего рынка. Одним из предложений, высказанных А. Кобяковым, стала помощь стратегически спланированному развитию товарной логистики.



Впрочем, на коллегии прозвучало и мнение, противоположное "линии партии". Говоря об усилении контроля импорта товаров, первый заместитель министра торговли Беларуси Михаил Свентицкий пригрозил аннулированием лицензии за несоблюдение ассортиментного перечня торговыми сетями. Так, он указал на то, что 15 января Минторг принял постановление об ассортиментном перечне товаров, которое напрямую увязано с нормативными актами по вопросам лицензирования торговли. Поэтому чрезмерное увлечение импортными товарами в магазинах может привести к их закрытию.



По данным Минторга, в 2008 году в Беларусь было импортировано холодильников и морозильников на 65 млн. USD, что на 34% больше уровня 2007 года, телевизоров - в 2,3 раза больше. Импорт мыла вырос на 30% по сравнению с 2007 годом - до 17 млн. USD.



"Разумеется, без товаров критического импорта республике не обойтись, но и везти в страну все подряд непозволительно, тем более в нынешних экономических условиях", - отметил М. Свентицкий.



Например, в 2009 году правительство поставило задачу увеличить объем продаж отечественного пива в полтора раза. В 2008 году при увеличении общего объема реализации пива в республике на 10% его импорт увеличился на 29%. Выполнить это поручение планируется при более тесном сотрудничестве чиновников, торговых организаций и производителей хмельного напитка.



Более того, на внутреннем рынке Беларуси появились даже низкокачественные плодовые вина, которые по ценовым параметрам конкурируют с отечественными аналогами. Однако Минздрав вместе с Госстандартом, по мнению М. Свентицкого, способны прекратить поставки "подобной низкопробной продукции" в Беларусь.