Скрестить синицу и журавля

Александр ГРИЦАНОВ

Михаил МЯСНИКОВИЧ делает акцент на индекс цитирования. Фото БЕЛТА

Примерно такое напутствие получила отечественная академическая наука во время празднования своего очередного юбилея.

Официальная дата открытия Национальной академии наук Беларуси (далее - НАН) в советских летописях датируется 1 января 1929 г. В январе текущего года комплекс приличествующих случаю торжественных мероприятий решили на всякий случай (кризис все-таки, да и двухнедельный всеобщий загул действует и на научную общественность) совместить с официальным Днем белорусской науки. В результате все наиболее впечатляющие события (элитные тусовки, пафосные конференции, выступления действующего главы государства) пришлись на последнюю декаду января.



Статус, не изменившийся за 80 лет.



По мысли президента Александра Лукашенко, неоднократно озвученной в самых разнообразных форматах, национальная наука - это, в принципе, оплот государственности. И эта роль за ней останется.



Исходя из этой, в принципе, не особо новаторской для местных управленческих практик схемы НАН предстоит развиваться и в дальнейшем. Созданная в свое время как принципиально новый цех, призванный объединить под жестким централизованным руководством традиционно аморфную прослойку национальных научных кадров, НАН была и остается одним из важнейших символов отечественного общества и государства.



Подчеркнуто бережное (в ряде во многом внешних атрибутов) отношение нынешнего руководства Республики Беларусь к наследию БССР наглядно проявляется именно в такой организации исследовательских изысканий. Выглядит это так: академическая наука финансируется государством, при этом она ориентирована на подработку на стороне (но только в тех отраслях и сферах, которые государство считает "приличными"); сотрудники академических институтов, обладая несравнимой по отношению к "советским ученым" степенью личных свобод, обязаны подверстывать результаты собственных зарубежных стажировок под утвержденные "сверху" тематики изысканий. Пусть даже эти тематики отстали по своему содержанию (а главное, по технологиям, методикам и оборудованию) от "заокеанских" на многие годы (а то и десятки лет).



Отчет о победах и свершениях. С чем сравниваемся?



По мысли А. Лукашенко, комментировавшего научный юбилей, Беларусь должна предложить мировому сообществу тот продукт, без которого люди в мире не обойдутся. В связи с этим многократно возрастает роль ученых. По его словам, модель развития Беларуси одобряют сегодня и в США, и многие берут ее на вооружение.



По свидетельству председателя президиума НАН Беларуси Михаила Мясниковича, "самый главный формальный критерий признания для ученого в наше время - индекс цитирования". По оценкам одного авторитетного американского агентства, каждый год на труды белорусских ученых фиксируется примерно 3.800 ссылок. За 5 лет количество поданных в РБ заявок на патенты возросло более чем в 2 раза, число полученных патентов и свидетельств увеличилось в 3 раза, их экспорт - более чем в 5 раз.



Данная цифирь, очевидно, ориентирована на основную телевизионную аудиторию - домохозяек и пенсионеров. Ибо существуют и иные показатели для сравнения. Американские исследования в сферах высоких технологий сегодня составляют 40% от их мирового объема, аналогичные российские (по официальным данным РАН) - примерно 0,2-0,3%. Беларусь, по понятным причинам, уступает даже россиянам в этих областях примерно на порядок (в 10 раз).



Институция ушедшей эпохи.



Эпохальные успехи "огосударствленной науки" как весьма специфической и преходящей модели ее организации давно остались в прошлом в мировом масштабе. Именно в результате процветания подобной системы (начавшей складываться на рубеже XIX-XX вв. и бурно сформировавшейся после создания атомного оружия) необратимо разрушилось некогда существовавшее равновесие между наукой и лженаукой.



В 50-60-е гг. (период, к которому и сейчас апеллировали все гости белорусских академических посиделок) государственное финансирование привело к бурному росту количества (естественно, иногда и качества) научных исследований.

