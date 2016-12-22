На особом контроле - банкротство

Вадим ХОДОСОВСКИЙ

Виктор КАМЕНКОВ: ВХС работает над проектом закона о третейских судах.

Итоги работы хозяйственных судов за 2008 год были подведены 30 января в Минске.

"Мы стоим перед непростыми задачами. Проблемы у многих наших предприятий, особенно у работающих на импорт, уже возникли. Не исключено, что может вырасти число дел о банкротстве. Естественно, это скажется на работе хозяйственных судов. Эти проблемы мы обсудили, так как хотим быть к ним готовы. В частности, намечены мероприятия по сокращению количества временных затрат на менее сложные категории дел для создания резерва на качественное рассмотрение более сложных", - сообщил председатель Высшего хозяйственного суда Виктор Каменков на пресс-конференции, организованной по итогам состоявшегося накануне пленума ВХС РБ.



"В принципе, наше экономическое законодательство готово к таким ситуациям (финансовому кризису. - Прим. ред.), но идеального законодательства нет нигде, в том числе и в нашем государстве. Сейчас готовится достаточно большой поток законодательных изменений... Нам направляются проекты для экспертизы, по которым мы высказываем нашу точку зрения", - отметил председатель ВХС, отвечая на вопрос о готовности судов к ухудшающейся ситуации в экономике.



Среди основных задач, определенных пленумом на 2009 год, - усиление судебного контроля по делам об экономической несостоятельности (банкротстве), а также за работой судебных исполнителей. Кроме того, указано на необходимость дальнейшей активной работы по расширению практики проведения посреднических процедур.



Что касается контроля за процедурами банкротства, то здесь планируется максимально возможно сократить сроки рассмотрения этих дел: "Санация может длиться до 10 лет, однако когда речь идет о ликвидации, то эти сроки лучше максимально сократить во избежание лишних затрат".



Также планируется обратить внимание на управляющих по делу о банкротстве: "Не хочу ни на кого бросать тень: в основном это категория добросовестных менеджеров. Но тем не менее в их отношении имеются уголовные дела".



Кроме того, предполагается максимальный контроль за работой государственных и иных органов управления (исполкомов, министерств, собственников, учредителей и т. д.), которые должны до обращения в суд с заявлением о банкротстве принять соответствующие меры в направлении либо санации, либо ликвидации. "Под персональную ответственность председателей судов я поставил также вопросы контроля за качеством рассмотрения этой категории дел", - добавил В. Каменков.



Отвечая на вопрос о процессе санации Минского часового завода, председатель хозяйственного суда г. Минска Игорь Жданович проинформировал, что издан указ президента о реструктуризации задолженности этого предприятия: "Сейчас рассматривается достаточно новый механизм в процедуре банкротства - вопрос о выпуске дополнительных акций. Предполагаю, что после реструктуризации долги предприятия уменьшатся. Возможно, в дальнейшем будет принято решение о прекращении банкротства. Предприятие станет государственным или с преобладающей долей государства в собственности".



Споры в области недвижимости и строительства, по словам председателя ВХС, также находятся на повышенном контроле. Интересны они, по словам В. Каменкова, тем, что сегодня "уточняются ухищрения" одной и другой сторон по делам в сфере строительства, хотя общее количество дел не изменилось: "Наша задача найти золотую середину для защиты одного и другого".



Говоря об общих тенденциях, В. Каменков традиционно отметил положительную динамику обращений в хозяйственные суды, которая сохраняется уже на протяжении 10 лет. В прошлом году рост обращений составил 9% (всего рассмотрено 72 тыс. дел). В полтора раза увеличилось количество материалов об административных правонарушениях. На 6% снизилось количество поступивших заявлений о банкротстве.



Количество исковых заявлений по делам, вытекающим из гражданско-правовых отношений, возросло в 2008 году на 11%. Несколько снизилось количество дел, которые можно было разрешить в упрощенном приказном порядке: "Сегодня мы ставим задачу наверстать упущенное. Особенно это актуально в период финансового кризиса, поскольку такой порядок дешевле и быстрее для субъектов хозяйствования по времени".



Как рассказал председатель ВХС, начиная с сентября прошлого года в судах заработала процедура посредничества: "За три месяца мы успели рассмотреть около 500 споров по этой процедуре. Результатом стало заключение мирового соглашения в 77% случаев".



Сумма заявленных требований по всем делам превысила 1,5 трлн. BYR (взыскано 1,2 трлн. BYR). Сумма госпошлины, поступившей в бюджет от деятельности судов, составила 30,5 млрд. BYR (на функционирование всей системы хозяйственных судов тратится примерно 7 млрд. BYR).



Служба судебных исполнителей по количеству исполненных производств в прошлом году, по словам главы ВХС, также "сработала с наивысшими показателями за всю свою историю" - почти 42 тысячи на сумму 706 млн. USD в эквиваленте.



В целом картина поступивших в 2008 году в хозяйственные суды обращений выглядит следующим образом: 49.758 (68%) - исковые заявления (заявления, жалобы); 7.165 (10%) - заявления о возбуждении приказного производства; 13.533 (19%) - материалы об административных правонарушениях; 1.957 (3%) - заявления об экономической несостоятельности (банкротстве).



Количество вторичных обращений в порядке обжалования принятых судебных постановлений (апелляционных, кассационных надзорных жалоб, судебных постановлений по административному производству) превысило показатели 2007 года на 16%.



Сохранился высокий показатель количества заявлений, принятых к производству, - 92 %.



Апелляционными инстанциями хозяйственных судов отменены судебные постановления по 15% дел от общего количества всех рассмотренных апелляционными инстанциями жалоб.



В Кассационную коллегию ВХС РБ в 2008 году поступила 1.481 жалоба (протест), из которых возвращено 390, рассмотрены по существу 1.027 кассационных жалоб. Из общего количества рассмотренных жалоб обоснованными признаны 22% от общего количества рассмотренных Кассационной коллегией жалоб.



В настоящее время ВХС работает над проектом Закона "О третейских судах и медиации". Цель документа - разгрузить государственные хозяйственные суды от рассмотрения всех без исключения категорий экономических споров.



"Получено согласие президента на расширение сети юрисдикционных органов, которые вправе рассматривать экономические споры, в том числе корпоративные. Это будут третейские суды. При этом возможно создание не только судебной медиации (посредничества), но и досудебной: если два спорящих субъекта доверяют третьему, негосударственному, и их это устраивает, почему бы это не приветствовать? Если же потребуется принудительное исполнение такого решения, то необходимо будет заплатить госпошлину и обратиться в суд".