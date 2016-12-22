Доверие Интернету впечатляет

Татьяна ХЛОПКОВА

Роль Интернета в современном информационном пространстве остается под пристальным вниманием различных исследователей.

В начале текущего года довелось ознакомиться с результатами социологического исследования, проведенного в декабре 2008 года на территории Беларуси сотрудниками зарегистрированного в Вильнюсе Независимого института социально-экономических и политических исследований (НИСЭПИ). И с большим интересом узнал, что Интернету в нашей стране доверяют 20,6% респондентов (см. табл.). Учитывая декларируемую в исследовании ничтожную "ошибку репрезентативности 0,03", можно смело говорить, что сообщениям Всемирной сети доверяет каждый пятый гражданин республики от 18 лет и старше.



Прочел и... засомневался. Хотя, кажется, с чего бы? Очень даже неплохие результаты. В соседней братской стране, судя по итогам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ, декабрь 2008 г.), Интернету доверяют 23% россиян. Цифры созвучны. Далее. Как и в Беларуси, в России также наибольшим доверием пользуются сообщения телевидения (70%). Правда, российские социологи фиксируют процесс снижения доверия к новостным телепередачам. Это объясняется учеными так называемым "утеплением" новостей, то есть усиливающимся контролем за новостными сообщениями со стороны власти. В Беларуси телевизионным сообщениям доверяют 58,7% респондентов (см. табл.). Тенденция, как говорят, "налицо".



Но сомнения не исчезают. Очень уж обидно за столь невысокую оценку сообщений Интернета нашими гражданами. Более того, возникающие сомнения подкрепляются данными крупных зарубежных исследовательских структур.



Так, по итогам последнего исследования международной компании TNS, доверие к новостям Интернета ежегодно возрастает. В частности, респондентам был задан вопрос, насколько они доверяют онлайновым новостям по сравнению с традиционными источниками информации. Выяснилось, что в "значительной степени" новостям Интернета доверяют около 40% населения всего мира. Исследование было проведено в 16 странах мира: Австралии, Канаде, Китае, Германии, Финляндии, Франции, Дании, Италии, Японии, Корее, Голландии, Норвегии, Испании, Швеции, Великобритании и США. Всего было опрошено 27,5 тыс. человек в возрасте от 18 до 55 лет.



Также результаты опроса Pew Research Center, проведенного в декабре 2008 года среди 1.489 человек, показывают: телевидение сегодня остается безоговорочным информационным лидером, но его доля в потоке новостей постепенно снижается. Интернет же год за годом набирает все большую силу. Как новостной источник Интернет по популярности обошел газеты. По данным Pew Research, новости из Интернета в 2008 году получали 40% респондентов в США.



Сопоставление вышеизложенных результатов всех заграничных социологов показывает, что количество доверяющих Интернету в Беларуси практически в 2 раза меньше, чем в мире. Так ли это? Да. Если количество лиц, доверяющих новостным интернет-сообщениям исчислять от всего населения страны. Но правильным ли будет такой подход? Давайте подумаем.



Телезрителями в Беларуси являются практически все лица 18 лет и старше (97-98% граждан страны). Поэтому цифра 58,7% респондентов, доверяющих новостным телесообщениям, как говорят социологи, "в пределах статистической ошибки". То есть из всего взрослого населения республики новостным телепередачам доверяют 58,7% граждан.



А вот Интернетом, судя по данным НИСЭПИ, пользуются в лучшем случае 34,4% опрошенных граждан нашей страны. Поэтому и получается, как в анекдоте о средней температуре по клинике. То есть рейтинг доверия онлайн-новостям Интернета логичнее исчислять по оценкам все-таки тех лиц, которые знакомятся с сообщениями Всемирной сети, отбросив оценки граждан, не знающих, что такое Интернет.



Путем нехитрых арифметических манипуляций можно определить коэффициент корректировки полученных данных о доверии как телевизионным, так и интернет-сообщениям. Из всех взрослых граждан Беларуси (100%) телезрителями являются 97%. Тогда коэффициент равняется 1,03, то есть 100:97%. И общий рейтинг доверия теленовостям составит 1,03х58,7% (см. табл.) = 60,5%.



Из всех взрослых граждан Беларуси только треть (34,4%) являются пользователями Интернета. Тогда коэффициент равняется 2,91, то есть 100:34,4%. И общий рейтинг доверия сообщениям Интернета составит 2,91х20,6% (см. табл.) = 59,9%.



Таким образом, определив общий знаменатель, можно прийти к выводу, что и в Беларуси степень доверия онлайн-новостям Интернета достаточно высока. И только более точные исследования смогут поставить относительную точку в споре о доверии сообщениям СМИ. Относительную точку, ибо социальные процессы, как вода в реке, постоянно изменяются.



Итак, какая же цифра о доверии интернет-сообщениям более реальна?