Сами виноваты

Марина КУЛИКОВА

Защитились от девальвации. Фото С. Костина

Вступившая в силу с 16 января новая редакция Закона "О защите прав потребителей" не оправдала надежд белорусов, поддавшихся ажиотажному спросу на сложнобытовую технику.

Как сообщили на пресс-конференции 22 января начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства торговли Ирина Барышникова и председатель ОО "Белорусский союз защиты потребителей" Анна Суша, после вступления закона в силу в их организации стали поступать жалобы возмущенных потребителей, недовольных тем, что магазины отказывались принимать обратно купленную за несколько дней до этого сложнобытовую технику.

По словам И. Барышниковой, многие белорусы почему-то были уверены, что новая редакция закона позволит им вернуть ненужный холодильник обратно в магазин без всяких проблем. На самом деле это не более чем заблуждение - в этой части закон изменений не претерпел: сложнобытовая техника по-прежнему включена в список не подлежащих возврату доброкачественных товаров. Вернуть такой товар надлежащего качества можно только в одном случае - если в паспорте товара или на гарантийном талоне не стоит дата продажи. Проблема в том, что проставлять дату продавцы обязаны.

"Такого рода покупки нужно планировать заранее, - заметила И. Барышникова. - И если размер холодильника, к примеру, не подошел, в этом полностью вина потребителя - нужно было сначала все измерить, а потом покупать".

Впрочем, кое-какие существенные изменения закон все же претерпел. К примеру, в нем появилось понятие "ответственность импортера". Теперь потребитель может предъявлять ему претензии по качеству товара и услуг. Кроме того, сроки гарантии на товары иностранного происхождения не должны быть меньше установленных белорусскими стандартами. Например, на обувь - не менее одного месяца.

В законе также появились нормы взаимоотношений потребителей и ремесленников, лиц, предоставляющих свои товары и услуги без регистрации предпринимательской деятельности, работающих в сфере агроэкотуризма. Ответственность за качество и сроки ремонта возлагается теперь на гарантийные мастерские.

Также закон определяет, что потребитель сам заявляет о сроках начала эксплуатации сезонного товара, имеющего гарантийный срок, в случае если он начал пользоваться товаром раньше, чем начинает действовать гарантия. Закон также разрешает реализацию товара после истечения срока хранения, но только если получено экспертное заключение о его безопасности и качестве.

Кроме того, потребитель теперь имеет законные основания на возврат некачественного товара без упаковки.

По мнению А. Суши, "к недостаткам закона можно отнести отсылки на другие статьи и законы, но все же он позволит более качественно защищать права потребителей". Еще один подарок ожидает белорусских потребителей 29 января - в этот день вступает в силу Закон "О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг". В этом документе раскрываются основные права потребителей услуг ЖКХ. В частности, они имеют право на безопасность жилищно-коммунальных услуг, выбор исполнителя и получение информации о нем, надлежащее качество данных услуг, возмещение убытков вследствие оказания жилищно-коммунальных услуг с недостатками.

По новому закону потребитель вправе отказаться от услуг ЖКХ, которые выполнены с недостатками. Законопроект предлагает механизм разрешения споров, возникающих в данной области. В случае если услуги с недостатками уже оказаны, потребитель имеет право требовать уменьшения размера платы за них либо безвозмездного устранения недостатков. Кроме того, потребитель может за счет собственных средств организовать проведение независимой экспертизы качества жилищно-коммунальной услуги. Недостатки, указанные в акте проверки, подлежат устранению исполнителем в обязательном порядке. Заключение данной экспертизы может быть оспорено только судом.

Если исполнитель отказал в удовлетворении требований потребителя, связанных с недостатками услуг ЖКХ, то гражданин вправе привлечь третьих лиц к выполнению работ. При этом он может потребовать от исполнителя возмещения стоимости произведенных работ и дополнительных расходов.