В Украину за сосисками

Константин СКУРАТОВИЧ

Без малого 4 миллиона граждан Беларуси, по некоторым оценкам, пересекли в прошлом году пограничные переходы на границе с Украиной.

Большинство поездок совершалось с целью закупки товаров и транспортировки их на родину с целью личного потребления или последующей перепродажи.

Автор опросил нескольких знакомых женщин, совершавших разовые и регулярные шоп-туры в сопредельную страну, на предмет установления сумм, необходимых для достижения оптимальных результатов. Выяснилось, что вполне выгодно с учетом транспортных издержек в Украине можно вложиться в 500-600 USD - покупка будет того стоить.

Правда, нерегулярные покупатели обычно распоряжаются суммами, накопленными на сезонные семейные закупки, и ограничиваются 300 USD. Взяв за основу эту цифру, можем определить, что минимальный объем вывезенной из Беларуси валюты по этому каналу за год составил (страшно подумать!) около 1,2 млрд. USD.

Причем это - чистый вывоз. В приграничных районах в Украине наши люди отечественные товары давно не продают, поскольку их не желают покупать украинцы. В декабре в отдельные дни объем вывоза "народного капитала" в соседнюю страну достигал 2 млн. USD, что по стоимости вполне сопоставимо с объемами производств наших отдельных не очень крупных сельскохозяйственных организаций. А за неделю, можно смело предположить, вывозили "эквиваленты" колхозов-гигантов и, вполне может быть, отдельных агрогородков.

Впору восклицать: почему, кто виноват да что делать?!

Пока можно совершенно точно ответить на первый вопрос. Потому что цены на основные продукты питания в Украине (а едут в основном в Черниговскую область) значительно ниже, чем в розничной предельно заорганизованной полугосударственной розничной белорусской торговле. Мясо стоит (в пересчете на нынешний курс гривны) на 20% и более дешевле, колбасы вареные и сосиски - в два и более раза, рыбу можно купить и по цене в пять раз меньшей, причем ни один ее вид не стоит дороже, чем в Беларуси. Аналогичные ценовые пропорции (диспропорции?) установились по крупам, муке, макаронам, сахару, молочным продуктам, хлебу и хлебобулочным изделиям, овощам и фруктам, - то есть по всему тому, чем в своей тяжелой повседневности живет в это непростое время наш совершенно простой человек.

И не только. Люди сведущие пришли к выводу, что в Украине цены на товары непродовольственной группы ниже, чем в Беларуси, в 2 и более раз.

Как пишут в наших газетах, Украина гораздо тяжелее переносит кризис, чем Беларусь. Поэтому тамошний производитель, подстегиваемый рыночной стихией, будет и в дальнейшем снижать цены в надежде найти своего покупателя, чтобы компенсировать хоть часть собственных затрат, а повезет - так и выжить, встретив новые времена, которые непременно наступят, во всеоружии приобретенного опыта и обновленных, настроенных на реальные потребности клиента, технологий и производств.

В Беларуси же, наоборот, наблюдается тенденция к росту внутренних цен на пищевой ширпотреб. В ее русле и по определенному Минэкономики алгоритму увеличение цен на молоко на 2,5%, говядину - на 5%, свинину - на 4%, хлеб и хлебобулочные изделия - на 2% в прошлом году происходило ежемесячно.

Как утверждают: это не только не предел, но даже и не приближение к пределу.

Достигнуть его можно будет только в том случае, если сделать границу с Украиной такой же

труднопроходимой для белорусов, как и границы европейских государств.

Причем и заезжих купчин от наших базаров надо отваживать, дабы они окончательно не загубили эту невиданно дорогую игрушку, широко известную в узком кругу профессиональных идеологов как "белорусская модель".