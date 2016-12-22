Директора предлагают

Татьяна МАНЕНОК

На отмене валовых показателей и разрешении бартера настаивают участники Республиканского клуба директоров (РКД).

Предложения входящих в РКД руководителей предприятий направлены на смягчение последствий влияния мирового финансового кризиса.

В первую очередь, директора настаивают на снятии с повестки дня показателя выполнения прогнозных показателей по росту объемов производства, ибо в условиях кризиса и неплатежеспособности субъектов хозяйствования это будет способствовать омертвлению активов и вымыванию оборотных средств.

Предприятия на 2009 год должны иметь два бизнес-плана: пессимистический и оптимистический, исходя из чего и должна разрабатываться антикризисная программа.

По мнению РКД, необходимо реанимировать бартер и взаимозачет, что поможет решать финансовые проблемы в ситуации массовой неплатежеспособности предприятий.

Поскольку в кризисной ситуации снижение отпускных цен товаров на экспорт неизбежно, директора считают, что нужно разрешить поставку продукции на экспорт с нулевой или минусовой рентабельностью (при этом обязательно разработать меры по снижению себестоимости выпускаемой продукции), что позволит предприятиям получать валютную выручку и продолжить производственный цикл.

Необходимо снять с производства убыточные изделия, а также произвести консервацию ненужного оборудования производственных корпусов, что позволит снизить налогооблагаемую базу и т. д. А также сократить персонал путем ликвидации функций тех работников, без которых предприятие может в сегодняшней ситуации обойтись.

РКД считает разумным на время финансового кризиса заморозить рост заработной платы, а также снять все ограничения по регулированию зарплаты для предприятий частного бизнеса.

По мнению директоров, в сложившейся ситуации необходимо заморозить все проекты, от которых невозможно получить отдачу в ближайшее время, и направлять инвестиции только на энергосберегающие технологии.

В числе предлагаемых мер - более широкое использование кооперации (субконтрактации) предприятий малого, среднего и крупного бизнеса.

Кроме того, необходимо провести полную инвентаризацию и ревизию активов предприятий, ликвидировать, списать, продать или сдать в аренду неиспользуемое и неэффективно используемое оборудование и производственные площади.

Среди предложений также отмена всех дотаций и субсидий предприятиям. По мнению директоров, в условиях кризиса денежные ресурсы должны быть максимально сконцентрированы в руках государства и Нацбанка РБ.