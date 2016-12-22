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Актуалии

Аренда становится неподъемной

№ 4(839) 26 января - 1 февраля 2009 г.

Юрий БЕХТЕРЕВ

Предприниматели минских рынков протестуют против повышения ставок арендной платы.

 

Около сотни предпринимателей собрались утром 23 января на стихийный митинг около администрации Центрального автомобильного рынка в минском микрорайоне Малиновка. Их требование - не допускать резкого повышения ставок арендной платы. Однако многочасовые переговоры совета предпринимателей с директором Центрального автомобильного рынка и замдиректора "Торгового мира "Кольцо" не принесли результатов. Ожидается, что попытки найти компромисс будут продолжены в субботу.

Аналогичная ситуация сложилась и в ТД "Ждановичи", сообщило агентство БелаПАН. В ответ на предупреждение администрации о повышении ставок арендной платы на 20% торгующие здесь предприниматели провели собрание и составили обращение с требованием отказаться от повышения ставок. Документ, под которым стоит 586 подписей, передан также в РОО "Перспектива".

По словам лидера организации Анатолия Шумченко, "Перспектива" намерена организовать встречу предпринимателей с администрацией рынка для обсуждения возникших проблем. Предприниматели считают, что в период кризиса, когда торговля и так идет плохо, стоимость аренды и налоги, наоборот, должны снижаться.

А. Шумченко также напомнил, что 21 января РОО "Перспектива" направило обращение в Администрацию президента, Комитет государственного контроля и Департамент предпринимательства Министерства экономики, в котором предлагает властям устанавливать ставки арендной платы не в евро, а в белорусских рублях.

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