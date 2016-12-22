Аренда становится неподъемной

Четверг
22 декабря 2016
20:44
№ 4 (839)
26 января – 1 февраля 2009 г.
Курсы валют НБ РБ
USD 1.9577
EUR 2.0372
RUB .03204
Цены недели
А-95: 11900 руб.
А-92: 11100 руб.
ДТ: 12300 руб.
Mинск
Сегодня:
№ 4(839) 26 января - 1 февраля 2009 г.
Предприниматели минских рынков протестуют против повышения ставок арендной платы.
Около сотни предпринимателей собрались утром 23 января на стихийный митинг около администрации Центрального автомобильного рынка в минском микрорайоне Малиновка. Их требование - не допускать резкого повышения ставок арендной платы. Однако многочасовые переговоры совета предпринимателей с директором Центрального автомобильного рынка и замдиректора "Торгового мира "Кольцо" не принесли результатов. Ожидается, что попытки найти компромисс будут продолжены в субботу.
Аналогичная ситуация сложилась и в ТД "Ждановичи", сообщило агентство БелаПАН. В ответ на предупреждение администрации о повышении ставок арендной платы на 20% торгующие здесь предприниматели провели собрание и составили обращение с требованием отказаться от повышения ставок. Документ, под которым стоит 586 подписей, передан также в РОО "Перспектива".
По словам лидера организации Анатолия Шумченко, "Перспектива" намерена организовать встречу предпринимателей с администрацией рынка для обсуждения возникших проблем. Предприниматели считают, что в период кризиса, когда торговля и так идет плохо, стоимость аренды и налоги, наоборот, должны снижаться.А. Шумченко также напомнил, что 21 января РОО "Перспектива" направило обращение в Администрацию президента, Комитет государственного контроля и Департамент предпринимательства Министерства экономики, в котором предлагает властям устанавливать ставки арендной платы не в евро, а в белорусских рублях.
15 декабря 2016 г. в гостинице «Орбита» состоялось финальное шоу конкурса для белорусских предприятий на разработку форменной одежды для сотрудников сети туристско-экскурсионных предприятий «Беларустурист».
ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
* Все поля обязательны для заполнения