"Крайние" меры

Алесь СЕРЖАНОВИЧ

Предприниматели ответят за повышение цен. Фото БЕЛТА

Торговля ответила за девальвацию. Некоторые организации скоро лишатся лицензий.

Представители власти утверждают, что белорусские потребители могут спать спокойно. Стихийно поднятые цены после проведенных инспекций рынков, торговых предприятий частной, иностранной и государственной форм собственности пошли вниз. Кроме того, значительного роста цен в ближайшем будущем не ожидается, несмотря на постепенную девальвацию белорусского рубля к доллару (корзина-то остается стабильной).



По состоянию на 20 января инфляция в Беларуси достигла 3,1%. Министр экономики Беларуси Николай Зайченко объясняет рекордный с 2004 года скачок цен девальвационными процессами (1,3% инфляции), ростом стоимости коммунальных услуг (1,1%) и прочими факторами, в том числе и чрезмерной реакцией торговли на "подпольную" девальвацию.



Несмотря на то, что большая часть ответственности за инфляцию определенно лежит на правительстве, "крайними", как справедливо отметил на одной из пресс-конференций замминистра торговли, всегда признают торговые организации. Так, по информации пресс-службы президента, правительство ожидало, что увеличение курса доллара на 20,5% не должно оказать существенного влияния на увеличение цен на импортные товары, реализуемые на территории республики, "так как на внешних рынках в условиях мирового финансового кризиса цены снижаются".



Вместе с тем правительство не учло, что большое количество потребительских товаров, которые продавались на рынках и в магазинах в начале января, были завезены еще в прошлом году. При этом торговля, особенно индивидуальные предприниматели и ЧУПы, не имея никакого представления о последующих действиях власти, "автоматически" подняли ценники. А Министерство экономики, ответственное за ценообразование, в полной мере смогло среагировать на девальвацию только 13 января, когда появилась Инструкция о порядке формирования цен на импортные товары в связи с девальвацией.



Согласно инструкции, при формировании отпускных цен на товары иностранного происхождения контрактные цены пересчитываются по официальному курсу Национального банка на дату их формирования. Исходя из этого на ранее поступившие товары импортеры имеют право сформировать новый уровень отпускных цен, если они числятся на учете по ценам приобретения (учетным ценам). Если же товары числятся на учете по продажным (отпускным или розничным) ценам, то сформированные цены не пересчитываются.



Остаточные товары из ранее приобретенных могут реализовываться по отпускным ценам, утвержденным на момент продажи, при условии соблюдения установленных предельных уровней оптовых надбавок. Кроме того, остатки ранее поступивших товаров дооцениваются до уровня цен на вновь поступивший ассортимент таких товаров с отнесением суммы разницы в ценах на результаты хозяйственной деятельности. При этом остаточные товары иностранного происхождения дооцениваются до уровня цен на вновь поступающие аналогичные товары, приобретаемые на территории республики.



Можно сказать, что инструкция послужила определенным руководством к действию. После ее опубликования начались точечные проверки торговых организаций. Как отметил 23 января на пресс-конференции в Минске вице-премьер белорусского правительства Андрей Кобяков, правительству пришлось немного отойти от взятого курса на либерализацию. Так, в текущем году правительство решило не утверждать предельные индексы розничных цен. А 19 декабря 2008 года Александр Лукашенко подписал Указ № 689, в котором запрещается проводить проверки субъектов хозяйствования на протяжении шести месяцев. Но в указе предусмотрены случаи, когда проверки могут проводиться. Например, санкцию на проведение контрольных мероприятий может дать президент или президиум Совмина. Последний и принял решение о необходимости проверок торговых организаций.



По результатам проверок, начатых 14 января, наибольшее количество нарушений было выявлено у торговых предприятий-импортеров. Они завышали положенную им в соответствии с Указом № 183 торговую надбавку.



Как отметил заместитель директора Департамента ценовой политики, начальник управления по контролю за соблюдением цен и тарифов Минэкономики Беларуси Александр Курильчик, проверки показали, что и розничные цены были завышены на 5-70%. В первую очередь это касается импортных овощей и фруктов.



По словам министра экономики Н. Зайченко, к нарушителям правил ценообразования Минэкономики применяет штрафные санкции. Только в Минске уже вынесено около 50 административных наказаний. Кроме того, злостных нарушителей будут лишать лицензии или торгового места (для ИП).



"Мы подведем итоги, и очень много будет решений по лишению лицензий", - заявил Н. Зайченко.

Представители власти заявляют, что мониторинг цен будет проводиться и после завершения этой череды проверок. С нарушающими правила ценообразования грозят разбираться жестко, но в рамках законодательства.