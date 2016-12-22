Памяти защитников

Татьяна ХЛОПКОВА

Трагические события 13 января 1991 года, когда вся страна встала на защиту своей независимости, вспоминали в посольстве Литвы.

Литва 13 января отмечает День защитника свободы. В посольстве продемонстрировали документальные кадры, посвященные январским событиям 1991 года.

18 лет назад весь мир с ужасом и тревогой следил за противостоянием советских солдат и безоружных людей, вставших на защиту независимой демократической страны.

Событиям предшествовало принятие литовским парламентом 11 марта 1990 года Декларации о государственной независимости Литвы, против чего категорически возражало руководство СССР. Воспользовавшись сложной экономической и политической ситуацией в Литве в январе 1991 года, оно предприняло попытку переворота.

Вся Литва встала на защиту своей независимости. Безоружные люди вышли к зданиям парламента, телецентра, наиболее значимых стратегических объектов.

На эти любительские кадры и спустя 18 лет смотреть тяжело: танки идут на безоружных людей, ужас и непоколебимость в их глазах, кровь, возмущение и молитва. Похороны героев, слезы людей, море цветов...

У телекомплекса погибли 14 граждан Литвы, были ранены и изувечены почти 600 человек, около 30 человек пропали без вести.

Непосредственный участник январских событий 1991 года в Вильнюсе, посол Литвы в Беларуси Эдминас Багдонас сказал после демонстрации фильма: "Такая у нас традиция: мы вспоминаем 1991 год. Кажется, это было так давно. Невозможно поверить, что такое может когда-нибудь в какой-нибудь степени и где-нибудь повториться. Страшное дело - наша история, мы это вспоминаем. Однако на сегодняшний день кто на 100% может гарантировать, что такое не может повториться? Никто! Вот в чем проблема".

13 января во дворике посольства Литвы в Минске в память о трагических событиях зажгли символический костер и свечки.