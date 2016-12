Помочь Максиму

Татьяна ХЛОПКОВА

Трехлетний мальчик перенес кому. Но сегодня борется за жизнь.

У Максима редкая и очень тяжелая болезнь. Метилмалоновая ацидемия - дефект гена, блокирующего белок. Для Максима это просто непонятные слова. Для родных - ужас и боль. Они уже потеряли одного ребенка предположительно из-за этого заболевания.

Маме хочется баловать своего сына всякими вкусностями. Но все, что можно мальчику, - бульон, куда она кладет 100-150 граммов картофеля, немного макарон, морковки и лука. Это количество белка, которое мальчик без риска может получать из органических продуктов. Если ошибиться совсем чуть-чуть, угостить малыша какой-нибудь сладостью или вкусной кашей, - реанимация и, возможно, кома. Максим уже пережил кому. После нее перестал говорить, ходить. Он разучился всему, что умел.

Но сегодня у него есть не только силы начинать заново, но и надежда. Мальчик уже научился различать цвета, любит разговаривать, снова начинает сидеть. Узнав диагноз, родители нашли лекарство, которое их сыну необходимо по жизненным показаниям. "XMTVI-Максамейд" изготавливают в Великобритании, только под заказ. Малыш принимает его несколько недель, но за это время наверстал и в развитии, и в весе больше, чем за все время после комы.

Чтобы увидеть этот мир, малышу нужна помощь. Это тот случай, когда за жизнь нужно платить. И деньги немалые. Максим пока этого не понимает, не может сказать, попросить помочь.

Все, кто имеет возможность помочь малышу, могут уже сегодня обращаться в фонд "Шанс". Максим Наривончик и его родные верят в чудеса и в доброту человеческих сердец.

Информацию о Максиме и отчеты по сбору средств можно получить на сайте: www.chance.by

Телефоны фонда "Шанс": +375-17-216-93-32; +375-44-711-11-17.

Телефоны семьи: дом. 8-0165-31-96-00 (Пинск);

моб. 8-029-686-38-41 (Елена Николаевна).

Почтовый или банковский перевод: благотворительный счет № 3135000000100 в ОАО "Белгазпромбанк", г. Минск, код 742.

Назначение платежа: "пожертвование на лечение ребенка

Наривончика Максима". Получатель: фонд "Шанс"; УНП 805001111.

Адрес банка: ул. Притыцкого, 60/2, 220121, г. Минск.

Международный перевод: банк-получатель Belgazprombank Minsk. S.W.I.F.T.: OLMPBY2X, Minsk, Belarus, фонд "Шанс", благотворительный счет № 3135000000100 (российские рубли, доллары США, евро). Назначение платежа: "пожертвование на лечение ребенка Наривончика Максима".

Перевод в евро: счет 400886900000EUR. Банк-корреспондент: Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Germany. S.W.I.F.T.: COBA DE FF.

Перевод в долларах США: счет 738930. Банк-корреспондент: Standart Chartered Bank, New York Branch, New York, USA. S.W.I.F.T.: AEIB US 33.

Перевод в российских рублях: счет 30111810900000026155. Банк-корреспондент: "ГПБ" (ОАО), Москва, к/с "ГПБ" (ОАО) в ОПЕРУ МГТУ ЦБ РФ № 30101810200000000823, БИК 044525823, ИНН 7744001497. S.W.I.F.T.: GAZP RU MM.