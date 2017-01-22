Воскресенье
22 января 2017
05:29
№ 1 (1231)
14-20 января 2017 г.
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Mинск
Сегодня:
Такое поручение он дал вице-премьеру Владимиру Семашко.
Проект стратегии развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года содержит много прогрессивных, если не сказать революционных, посылов.
21.01 10:36Беларусбанк погасил бивалютный синдицированный кредит на 225 млн евро и $22 млн
21.01 10:34Продлены сроки действия тарифов на транзит нефти по территории Беларуси
20.01 16:39Миссия SEED выработала предложения для Беларуси и отметила хорошие практики страны
20.01 15:52Кобяков: принимаемые меры по финансовому оздоровлению предприятий АПК дают положительный эффект
20.01 15:51Россельсхознадзор ответил главному ветврачу Беларуси
20.01 14:31Беларусь заняла 9 место в рейтинге стран с упущенными возможностями для нового бизнеса
20.01 13:25На БелАЭС готовятся монтировать корпус реактора
20.01 12:18Евро укрепился к рублю на торгах БВФБ
20.01 10:38В Беларуси сегодня пройдет национальный отбор на Евровидение-2017
20.01 09:46Экспорт тракторов за 11 месяцев 2016 года принес 376,4 млн долларов
20.01 09:40Родительским комитетам запрещено собирать деньги на нужды детсадов и школ
20.01 09:15Более половины ИП в Минской области применяли упрощенную систему налогообложения в 2016 году
Новый, 2017 год не принес бизнесу сильного стресса, связанного с изменениями на правовом поле. Слегка попугали. Пожалуй, так стоит охарактеризовать изменения в налоговом законодательстве, к которому традиционно приковано внимание деловой общественности.
Эра льготного жилья закончилась
Правительство определило задания по вводу в эксплуатацию жилья в 2017 году. Выполнять их придется частным и индивидуальным застройщикам.
Коррупция стала меньшей проблемой для малого и среднего бизнеса, утверждают независимые аналитики — авторы очередного исследования на эту тему.
Возможность без визы посетить нашу страну — шаг, несомненно, позитивный, однако инвестиционный климат формируют не только визовые вопросы.
Успехи ПВТ не повод для зависти
Создание Парка высоких технологий (ПВТ) и введение особых условий налогообложения его резидентов оказались очень верными и, что немаловажно, своевременными шагами, которые помогли воссоздать в Беларуси почти утраченную на тот момент отрасль экономики, связанную с разработкой программных продуктов. Ведь еще при Союзе Минск славился не только высокой концентрацией программистов, но и уровнем их квалификации.
Оптимизм должен быть сдержанным
Ожидать каких-либо коренных изменений в туристической отрасли в связи с принятием решения о безвизовой «пятидневке» в ближайшее время не стоит.
В наступившем году доллар и российский рубль будут укрепляться. Белорусской валюте помогут удержаться слабеющий евро и жесткая денежнокредитная политика Национального банка.
Нефтяной вопрос на миллиард долларов
Нефтяные котировки в начале 2017 года уверенно держатся на уровне выше 50 долларов за баррель. Это сулит белорусскому бюджету дополнительные доходы. Правда, пока остается открытым вопрос об объемах поставок нефти в нашу страну.
Экономические аспекты экологических решений
Экологичность белорусской экономики способна повысить ее конкурентоспособность на мировом уровне. Такого мнения придерживается директор Института экономики НАН Беларуси Валерий БЕЛЬСКИЙ.
Принципы «зеленой экономики» внедряются во всем мире, и Беларусь не может быть исключением. Однако без серьезных инвестиций переход к такой экономике невозможен.
Минск надежно закрепился на карте концертных туров именитых джазовых музыкантов.
Международная выставка авторской куклы «Панна Doll’я» открылась в Национальном центре современных искусств.
Что искали и находили белорусы?
Развлечения и финансы — вот что особенно интересовало интернет-пользователей из нашей страны в 2016 году.
Бесстрастная статистика свидетельствует: большая часть электронной почты — спам. Как сократить время на удаление непрошенной корреспонденции — это только малая часть проблемы.
Действие указа № 191 «Об оказании поддержки организациям физической культуры и спорта» продлено до конца 2020 года. В документ внесены незначительные изменения.
Больше участников – выше прибыль
Об увеличении количества участников финальной стадии чемпионатов мира во вторник объявила Международная федерация футбола (ФИФА). Изменения вступят в силу в 2026 году.
FAMILY FEST – праздник для всей семьи!
Республиканская научно-практическая конференция «Обеспечение пожарной безопасности в строительстве»
Проекту международной технической помощи «Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси» требуется разработать автоматизированную систему управления для микрофинансовых организаций
Проекту международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ требуется.