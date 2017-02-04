Валерий Алексеев

Президент пообещал в рамках большого разговора, что отменит декрет о социальном иждивенчестве, если он не выполнит своих задач.

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

Белорусская экономическая модель не может больше поддерживать прежние темпы роста. Стране нужны новые идеи, способные повысить эффективность компаний, приватизация и конкурентная среда. Помочь избавиться от страха реформ должна тщательная подготовка к ним.