Актуалии

Экономикс

Общество

Приложения

Партнеры

Image 46122 Оконный портал Газета «Народная Воля» - апошнія навіны

О газе и нефти будут договариваться в 2017

Валерий Алексеев

Разрешить нефтегазовую проблему так и не удалось.

далее

Новогодние сюрпризы Налогового кодекса

Александра ВОТКОВИЧ

Кардинальных изменений в белорусской налоговой системе на будущий год нет, однако некоторые новшества, особенно касающиеся налога на прибыль и НДС, несомненно, будут важны для бизнес­сообщества.

далее

30.12 07:30Белорусская железная дорога назначила дополнительные поезда на праздники

29.12 22:39На корпусе реактора не нашли повреждений

29.12 19:04Россельхознадзор снял часть ограничений на поставки кормовых добавок и комбикором ЗАО «Экомол Агро».

29.12 16:52Поступления от нефтяных пошлин будут направляться на погашение внешнего долга.

29.12 16:35Кадастровая стоимость земель усадебной зоны в Минске и Минском районе: снижение в долларах, рост в рублях

29.12 16:33Литва заинтересовалась новым инцидентом с корпусом реактора

29.12 16:33Беларусь хочет решить нефтегазовые вопросы с Россией в первом квартале

29.12 16:33На последних торгах в году российский рубль установил новый рекорд

29.12 16:33Совмин утвердил целевые показатели для госпрограмм на 2017 год

29.12 16:32Планы столицы: 840 млн долларов инвестиций, 30 тысяч рабочих мест

29.12 07:44Минская область выкупит долги Мясомолпрома

29.12 07:26Корпус реактора прибыл на Белорусскую АЭС

Все новости

Инновации и технологии

Кризис кризисом, а тянуться вверх надо

В уходящем году Беларусь улучшила свои позиции в мировом рейтинге информационного развития и стала лидером в СНГ. При всей условности рейтингов новость приятная. Однако не будем забывать, что средние показатели этих индексов растут постоянно, то есть прогресс несет вперед всех, и мы движемся в общем потоке лишь чуть быстрее или чуть медленнее плывущих рядом.

Читать все статьи

Актуалии

Загадки белорусской модели

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ Валерий АЛЕКСЕЕВ

Книгу о «секретах» белорусской экономической модели 21 декабря презентовали исследовательский центр BEROC и Венский институт международных экономических исследований.

Комментарии (0)

Кризис обещаний

Алесь ГЕРАСИМЕНКО

В уходящем году чиновники раздали очередную порцию обещаний либерализовать и усовершенствовать условия хозяйствования. Почувствовал ли бизнес улучшение деловой среды, об этом мы узнали у почетного председателя Бизнес союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М. С. Кунявского (БСПН) Георгия БАДЕЯ.

Комментарии (0)

Стройфирмы выживут не все

помощник генерального директора ОАО «Белтеплоизоляция» Николай НАРУЦКИЙ

Всплеск активности на стройплощадках поддержит крупные компании, а вот многим малым и средним предприятиям, особенно в регионах, без реорганизации уже не обойтись.

Комментарии (0)

В IT все хорошо

директор СООО «Гейм Стрим» («мастерская» корпорации Wargaming) Виктор НОВОЧАДОВ

Бездонный мировой рынок программных продуктов создает условия для стабильного и долгосрочного роста IT­-индустрии в Беларуси.

Комментарии (0)

Все статьи раздела

Экономикс

Облигации под ёлочку

Наталья ЖДАНОВИЧ

Корпоративные облигации с хорошей доходностью могут стать не только выгодной инвестицией, но и прекрасным подарком к Новому году для родных и близких. Например, для детей и внуков.

Комментарии (0)

Мебель, достойная выбора

заместитель директора по маркетингу УПП «ЯВИД» Ольга БАРСУКОВА

Новогоднюю атмосферу в доме поможет создать мебель фабрики «ЯВИД».

Комментарии (0)

Домик для французской деревни

Вячеслав МИЦУРА

Шкловский завод газетной бумаги заключил крупный контракт на поставку каркасно­щитовых домов во Францию и в течение 2017 года планирует существенно загрузить производственные мощности своего филиала «Домостроение». 

Комментарии (0)

С прицелом на новые рынки

Валерий Алексеев

Окончательные экспортные итоги года подведут только в феврале, однако уже сейчас можно сказать, каким был 2016 год для основных позиций и направлений экспорта, а также оценить перспективы. 

Комментарии (0)

Все статьи раздела

Общество

Музей игрушек без отрыва от производства

Лариса МАЛАХОВА

Выставка «Музей елочных игрушек» проходит в Доме­музее I съезда РСДРП.

Комментарии (0)

Сколько стоит праздник

Лариса МАЛАХОВА

Устроить новогодний праздник можно как дома, так и в офисе. Нужно лишь пригласить Деда Мороза или нарядиться в новогодние костюмы. 

Комментарии (0)

Бизнес поверил в маркетинг

Валерий Алексеев

Малый и средний бизнес готов инвестировать в продвижение своих продуктов и коммуникации с рынком, свидетельствует опыт Риты МЕДВЕДЬ, которая два года назад в разгар неопределенности решила сменить престижную работу на собственный консалтинговый бизнес в сфере маркетинга.

Комментарии (0)

Праздничные традиции в спорте

Антон РОГАЧ

Организаторы спортивных мероприятий нередко используют Рождество и Новый год для привлечения внимания аудитории. В таком случае спортсменам не до отдыха.

Комментарии (0)

Все статьи раздела

(PDF) Вход/Регистрация

Весь номер по полосам

Архив

Сервисы сайта

Follow belmarket on Twitter

Новости компаний

Конференция «ВЭД: практика взаимодействия с иностранными контрагентами из России, Балтии и стран СНГ»

Телеверсия ТВ-шоу «Народная Марка» Беларуси выйдет 8 января в эфире телеканала ОНТ!

ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ» проводит 10 января 2017 г. публичные торги в электронной форме по продаже имущества Открытого акционерного общества «Алеся»

Все новости

Архив