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Image 46122 Оконный портал Газета «Народная Воля» - апошнія навіны

В декабре 2016 года средняя зарплата поднялась до 801,6 рубля

Алексей Иванов

Рост зарплаты связан с предновогодними выплатами и премиями. 

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Битва за таможенные пошлины

Алесь ПОЛЕССКИЙ

Деловое сообщество подхватило инициативу правительства о пересмотре ставок ввозных таможенных пошлин в ЕАЭС, однако уже успело упереться в сложность процедур, а потому на быстрый результат не рассчитывает.

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26.01 17:28Беларусь с 1 февраля повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

26.01 17:00Ставки единого налога для ИП в сфере торговли и общепита выросли в среднем на 12% в Минской области

26.01 16:13В декабре в Беларуси уволили на 10 тысяч человек больше, чем приняли на работу

26.01 16:08Задержан известный бизнесмен Александр Кнырович

26.01 16:03Министерство финансов введет ведомственную отчетность о формировании и использовании прибыли

26.01 13:13В "Великом камне" ждут больших инвестиций в этом году

26.01 12:29Евро и доллар отыграли снижение на БВФБ

26.01 11:14В индустриальном парке "Великий камень" завершено строительство инфраструктуры стартовой зоны

26.01 10:35Кобяков считает реальным увеличить товарооборот с Сербией до 500 млн долларов

25.01 18:10В Беларуси могут построить несколько АЭС

25.01 16:06В 2016 году в Беларуси сократилось производства сухого молока

25.01 15:58Запасы готовой продукции в промышленности достигли 3,66 млрд рублей

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Строительство и недвижимость

Планы без эмоций

Алесь ГЕРАСИМЕНКО

Правительство утвердило план жилищного строительства на 2017 год в объеме 3,5 млн кв. м жилья. В прошлом году целевая планка была определена на уровне 4 млн кв. м. Таким образом, строительный сектор в ключевом его сегменте — жилищном строительстве — продолжит сокращаться, что, скорее всего, только усугубит ворох накопившихся проблем.

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Актуалии

«Косметика» для Кодекса об образовании

аналитик Либерального клуба Вадим МОЖЕЙКО

Несущественные изменения отвлекают внимание от бездействия в отношении дорожной карты Болонского процесса.

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Пострадали не «тунеядцы»

депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анна КАНОПАЦКАЯ

Декрет № 3, который по всей стране называют декретом о тунеядцах, должен быть отменен. 

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Еще одна угроза для экономики

экономист Центра экономических исследований BEROC Дмитрий КРУК

В Беларуси наметился долгосрочный тренд радикального снижения нормы сбережения, что может стать причиной новых потерь в экономическом росте. 

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Готовится «народная приватизация»

Любовь БАХУРЕВИЧ

Госкомимущество предлагает привлечь средства граждан в акции предприятий с госдолей менее 25 %. Об этом 17 января на пресс­конференции сообщила начальник управления учета и распоряжения акциями Государственного комитета по имуществу Анна Корниевич.

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МАГАТЭ довольно БелАЭС

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

Беларусь учла все возможные внешние угрозы для строящейся АЭС, заявил 20 января на пресс­конференции в Минске руководитель департамента по ядерной безопасности МАГАТЭ Гжегош Ржентковски, подводя итоги работы миссии этой организации в нашей стране. 

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Экономикс

Белорусы беднеют

Наталья СТАСЮКЕВИЧ

Реальные доходы населения падают. По итогам 11 месяцев 2016 года они сократились на 7,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2015­го.

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Ставки падают

Наталья СТАСЮКЕВИЧ

Снижение ставки рефинансирования привело к уменьшению ставок по операциям Национального банка на финансовом рынке.

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Исполком купил холдинг

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

Миноблисполком станет собственником активов мясо-­молочных компаний области на примерно 280 млн долларов. 

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Молочные надежды – 2017

Вадим СИКОРСКИЙ

Доходы от молочного экспорта в этом году могут увеличиться. Кризис перепроизводства на мировом молочном рынке можно считать завершенным. Ближайший год будет отмечен, скорее всего, ростом цен. 

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Давос: экономике угрожает политика

Состояние мировой экономики зависит от экономических факторов меньше, чем от геополитических.

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Общество

Партизанская комедия – в числе лучших

Алена ЯКОВЕНКО

Первая отечественная независимая приключенческая комедия «Party-­Zan фильм» успешно стартовала в республиканском кинопрокате. 

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Живопись под дипломатическим прикрытием

Алена ЯКОВЕНКО

Тридцать художников из 28 стран представили свои работы в Художественной галерее Михаила Савицкого в рамках международного арт­проекта «От Лиссабона через Минск до Владивостока». 

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Добиться успеха в агрессивной среде

Дарья КОЗЛОВСКАЯ

В бизнес­союзы белорусских предпринимателей «толкает» лишь необходимость защищать свои личные интересы, утверждает председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр ШВЕЦ.

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Минск вновь претендует на большой хоккей

Алла Сороко

Совместную заявку на проведение чемпионата мира по хоккею в 2021 году подали Беларусь и Латвия. Такое решение сулит не только спортивную выгоду.

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Что для нас господдержка, то для Европы доход

Антон РОГАЧ

Чистую прибыль в размере 23 %, согласно отчету УЕФА, получили в 2015 финансовом году участники чемпионата Беларуси по футболу. Как такое стало возможным?

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Новости компаний

20 января 2017 года velcom заявил о завершении модернизации 3G-сети.

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