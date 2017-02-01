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Image 46122 Оконный портал Газета «Народная Воля» - апошнія навіны

Нацбанк не будет менять денежно-кредитную политику в 2017 году

Основной целью будет оставаться снижение инфляции до 9%. С таким заявлением выступил сегодня регулятор.

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Реформы: больно, но полезно

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

Белорусская экономическая модель не может больше поддерживать прежние темпы роста. Стране нужны новые идеи, способные повысить эффективность компаний, приватизация и конкурентная среда. Помочь избавиться от страха реформ должна тщательная подготовка к ним. 

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Легкая промышленность

Едем на Запад

Алесь ГЕРАСИМЕНКО

Отмена квот на поставку белорусского текстиля в ЕС повышает интерес европейских инвесторов к нашему легпрому

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Актуалии


Вразрез с глобализацией

декан экономического факультета БГУ Михаил КОВАЛЕВ

Дональд Трамп, как и обещал, начал свою работу на посту президента США с защиты американских производителей. 

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Конкуренции бояться — в ВТО не ходить

научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско­образовательного центра (BEROC) Олег МАЗОЛЬ

Вступление Беларуси в ВТО положительно отразится на конкурентоспособности отечественной экономики, если правильно к нему подготовиться. 

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Наука в поисках денег

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

НАН Беларуси выходит на международные рынки, чтобы привлечь финансирование в свои разработки.

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Больше работы за меньшие деньги

Любовь БАХУРЕВИЧ

Рынок труда оживился, но изменился, констатируют эксперты. Больше всего ему нужны талантливые продавцы, но даже им работодатели не готовы платить бешеные деньги.

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Всем по 500 пока не получается

Любовь БАХУРЕВИЧ

Заветные 500 долларов в 2016 году зарабатывало только 13,2 % белорусов, свидетельствуют данные Белстата. 

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Экономикс

Деньги в банке: чьи и сколько

Наталья СТАСЮКЕВИЧ

Среднестатистический клиент банка — работающий белорус. Он предпочитает хранить деньги в иностранной валюте, но в последнее время переориентируется на отечественные рубли. 

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Еще больше контроля

Елена ГОЛУБЬ

Продавать свои доли в госбанках и не повышать налоги намерено правительство в ближайшие четыре года.

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МАЗ – в тройке лидеров

Валерий Алексеев

Белорусский экспорт грузовиков, автобусов и спецтехники в 2016 году стабилизировался и даже вырос по некоторым позициям, однако полностью не восстановился. Проблемы на российском рынке продолжают усугубляться. 

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Общество

Зрелища в комплекте с попкорном

Лариса МАЛАХОВА

Спрос на услуги кинотеатров остается стабильным, а одним из факторов, влияющих на количество зрителей, становится комфорт. 

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Эволюция медицины: предвкушать или опасаться?

Алена ЯКОВЕНКО

Сегодня здравоохранение стоит на пороге прорыва к принципиально новым возможностям. В связи с этим возникает вопрос: на каких направлениях государство и медицина должны сконцентрировать свои усилия?

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Гребцы оправданы

Антон РОГАЧ

Дисквалификацию мужской сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ отменил Спортивный арбитражный суд (CAS). Представители нашей страны планируют подать иск к Международной федерации каноэ (ICF) с целью взыскать немалые деньги.

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Есть ли у гандбола деньги?

Антон РОГАЧ

Сборная Беларуси по гандболу выступала на чемпионате мира во Франции без резервных игроков.

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МТС удостоен  высокой оценки среди профессионалов и потребителей в Беларуси – Гран-при премии «Брэнд года-2016».

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