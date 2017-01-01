Кризис кризисом, а тянуться вверх надо

В уходящем году Беларусь улучшила свои позиции в мировом рейтинге информационного развития и стала лидером в СНГ. При всей условности рейтингов новость приятная. Однако не будем забывать, что средние показатели этих индексов растут постоянно, то есть прогресс несет вперед всех, и мы движемся в общем потоке лишь чуть быстрее или чуть медленнее плывущих рядом.