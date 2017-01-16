Актуалии

Эра льготного жилья закончилась Татьяна КАЛИНОВСКАЯ Правительство определило задания по вводу в эксплуатацию жилья в 2017 году. Выполнять их придется частным и индивидуальным застройщикам. Комментарии (0)

Роста коррупции тоже нет Татьяна КАЛИНОВСКАЯ Коррупция стала меньшей проблемой для малого и среднего бизнеса, утверждают независимые аналитики — авторы очередного исследования на эту тему. Комментарии (0)