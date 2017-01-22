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Image 46122 Оконный портал Газета «Народная Воля» - апошнія навіны

Лукашенко поручил найти новые источники сырья для НПЗ

Валерий Алексеев

Такое поручение он дал вице-премьеру Владимиру Семашко.

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Авторы стратегии тесно увязывают поддержку бизнеса с радикальным снижением налоговой нагрузки и правовой защитой. Фото БЕЛТА

Светлое будущее для бизнеса

Алесь ГЕРАСИМЕНКО

Проект стратегии развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года содержит много прогрессивных, если не сказать революционных, посылов.

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21.01 10:36Беларусбанк погасил бивалютный синдицированный кредит на 225 млн евро и $22 млн

21.01 10:34Продлены сроки действия тарифов на транзит нефти по территории Беларуси

20.01 16:39Миссия SEED выработала предложения для Беларуси и отметила хорошие практики страны

20.01 15:52Кобяков: принимаемые меры по финансовому оздоровлению предприятий АПК дают положительный эффект

20.01 15:51Россельсхознадзор ответил главному ветврачу Беларуси

20.01 14:31Беларусь заняла 9 место в рейтинге стран с упущенными возможностями для нового бизнеса

20.01 13:25На БелАЭС готовятся монтировать корпус реактора

20.01 12:18Евро укрепился к рублю на торгах БВФБ

20.01 10:38В Беларуси сегодня пройдет национальный отбор на Евровидение-2017

20.01 09:46Экспорт тракторов за 11 месяцев 2016 года принес 376,4 млн долларов

20.01 09:40Родительским комитетам запрещено собирать деньги на нужды детсадов и школ

20.01 09:15Более половины ИП в Минской области применяли упрощенную систему налогообложения в 2016 году

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Сектор права

Без громких сюрпризов

Алесь ГЕРАСИМЕНКО

Новый, 2017 год не принес бизнесу сильного стресса, связанного с изменениями на правовом поле. Слегка попугали. Пожалуй, так стоит охарактеризовать изменения в налоговом законодательстве, к которому традиционно приковано внимание деловой общественности.

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Актуалии

Эра льготного жилья закончилась

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

Правительство определило задания по вводу в эксплуатацию жилья в 2017 году. Выполнять их придется частным и индивидуальным застройщикам.

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Роста коррупции тоже нет

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

Коррупция стала меньшей проблемой для малого и среднего бизнеса, утверждают независимые аналитики — авторы очередного исследования на эту тему.

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Нужны хорошие новости

генеральный директор Бизнес-­школы ИПМ Павел ДАНЕЙКО

Возможность без визы посетить нашу страну — шаг, несомненно, позитивный, однако инвестиционный климат формируют не только визовые вопросы. 

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Успехи ПВТ не повод для зависти

директор ООО «Агентство деловых связей» Валентин ЛОПАН

Создание Парка высоких технологий (ПВТ) и введение особых условий налогообложения его резидентов оказались очень верными и, что немаловажно, своевременными шагами, которые помогли воссоздать в Беларуси почти утраченную на тот момент отрасль экономики, связанную с разработкой программных продуктов. Ведь еще при Союзе Минск славился не только высокой концентрацией программистов, но и уровнем их квалификации.

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Оптимизм должен быть сдержанным

директор Республиканского союза туристических организаций Валентин ЦЕХМЕЙСТЕР

Ожидать каких-­либо коренных изменений в туристической отрасли в связи с принятием решения о безвизовой «пятидневке» в ближайшее время не стоит. 

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Экономикс

На чем держится рубль

эксперт­-аналитик компании «ТелетрейдБел» Михаил ГРАЧЕВ

В наступившем году доллар и российский рубль будут укрепляться. Белорусской валюте помогут удержаться слабеющий евро и жесткая денежно­кредитная политика Национального банка.

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Нефтяной вопрос на миллиард долларов

Олег ПЕТРУШЕВИЧ

Нефтяные котировки в начале 2017 года уверенно держатся на уровне выше 50 долларов за баррель. Это сулит белорусскому бюджету дополнительные доходы. Правда, пока остается открытым вопрос об объемах поставок нефти в нашу страну. 

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Экономические аспекты экологических решений

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

Экологичность белорусской экономики способна повысить ее конкурентоспособность на мировом уровне. Такого мнения придерживается директор Института экономики НАН Беларуси Валерий БЕЛЬСКИЙ.

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Зеленей или проиграешь

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

Принципы «зеленой экономики» внедряются во всем мире, и Беларусь не может быть исключением. Однако без серьезных инвестиций переход к такой экономике невозможен.

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Общество

Магия джазовых аккордов

Алена ЯКОВЕНКО

Минск надежно закрепился на карте концертных туров именитых джазовых музыкантов.

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Куклы для взрослых детей

Алена ЯКОВЕНКО

Международная выставка авторской куклы «Панна Doll’я» открылась в Национальном центре современных искусств.

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Что искали и находили белорусы?

Алексей КУТОВЕНКО

Развлечения и финансы — вот что особенно интересовало интернет-­пользователей из нашей страны в 2016 году.

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Спам непобежденный

Алексей КУТОВЕНКО

Бесстрастная статистика свидетельствует: большая часть электронной почты — спам. Как сократить время на удаление непрошенной корреспонденции — это только малая часть проблемы.

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Господдержка сохранится

Антон РОГАЧ

Действие указа № 191 «Об оказании поддержки организациям физической культуры и спорта» продлено до конца 2020 года. В документ внесены незначительные изменения.

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Больше участников – выше прибыль

Антон РОГАЧ

Об увеличении количества участников финальной стадии чемпионатов мира во вторник объявила Международная федерация футбола (ФИФА). Изменения вступят в силу в 2026 году.

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Проекту международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ требуется.

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