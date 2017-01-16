Понедельник
16 января 2017
18:33
№ 1 (1231)
14-20 января 2017 г.
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Mинск
Сегодня:
Несмотря на это белорусский производитель сохранил третье место на российском рынке грузовиков.
Проект стратегии развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года содержит много прогрессивных, если не сказать революционных, посылов.
16:56Контроль за маршрутными такси в Минском районе усилят
16:32Лукашенко показал египтянам белорусскую технику и прорекламировал отечественное IT
16:14Airbus может показать прототип аэромобиля до конца года
15:19ЕЭК ожидает роста в ЕАЭС в 2017 году
15:08Беларусь приостановила поставки мяса из нескольких регионов
14:38Brutto едет в тур по Беларуси
13:35Белорусские машиностроители локализуют производство в Китае
13:29Белорусам отменят визы в Гонконг
12:57Выдавать решения о классификации фильмов будет Институт культуры
12:51SEED-миссия МАГАТЭ начала работать на БелАЭС
12:46Трамп грозит немецкому автобизнесу 35% ввозной пошлиной
12:24Проектный офис по развитию экспорта на первом заседании утвердил программу мероприятий на 2017 год
Новый, 2017 год не принес бизнесу сильного стресса, связанного с изменениями на правовом поле. Слегка попугали. Пожалуй, так стоит охарактеризовать изменения в налоговом законодательстве, к которому традиционно приковано внимание деловой общественности.
Эра льготного жилья закончилась
Правительство определило задания по вводу в эксплуатацию жилья в 2017 году. Выполнять их придется частным и индивидуальным застройщикам.
Коррупция стала меньшей проблемой для малого и среднего бизнеса, утверждают независимые аналитики — авторы очередного исследования на эту тему.
Возможность без визы посетить нашу страну — шаг, несомненно, позитивный, однако инвестиционный климат формируют не только визовые вопросы.
Успехи ПВТ не повод для зависти
Создание Парка высоких технологий (ПВТ) и введение особых условий налогообложения его резидентов оказались очень верными и, что немаловажно, своевременными шагами, которые помогли воссоздать в Беларуси почти утраченную на тот момент отрасль экономики, связанную с разработкой программных продуктов. Ведь еще при Союзе Минск славился не только высокой концентрацией программистов, но и уровнем их квалификации.
Оптимизм должен быть сдержанным
Ожидать каких-либо коренных изменений в туристической отрасли в связи с принятием решения о безвизовой «пятидневке» в ближайшее время не стоит.
В наступившем году доллар и российский рубль будут укрепляться. Белорусской валюте помогут удержаться слабеющий евро и жесткая денежнокредитная политика Национального банка.
Нефтяной вопрос на миллиард долларов
Нефтяные котировки в начале 2017 года уверенно держатся на уровне выше 50 долларов за баррель. Это сулит белорусскому бюджету дополнительные доходы. Правда, пока остается открытым вопрос об объемах поставок нефти в нашу страну.
Экономические аспекты экологических решений
Экологичность белорусской экономики способна повысить ее конкурентоспособность на мировом уровне. Такого мнения придерживается директор Института экономики НАН Беларуси Валерий БЕЛЬСКИЙ.
Принципы «зеленой экономики» внедряются во всем мире, и Беларусь не может быть исключением. Однако без серьезных инвестиций переход к такой экономике невозможен.
Минск надежно закрепился на карте концертных туров именитых джазовых музыкантов.
Международная выставка авторской куклы «Панна Doll’я» открылась в Национальном центре современных искусств.
Что искали и находили белорусы?
Развлечения и финансы — вот что особенно интересовало интернет-пользователей из нашей страны в 2016 году.
Бесстрастная статистика свидетельствует: большая часть электронной почты — спам. Как сократить время на удаление непрошенной корреспонденции — это только малая часть проблемы.
Действие указа № 191 «Об оказании поддержки организациям физической культуры и спорта» продлено до конца 2020 года. В документ внесены незначительные изменения.
Больше участников – выше прибыль
Об увеличении количества участников финальной стадии чемпионатов мира во вторник объявила Международная федерация футбола (ФИФА). Изменения вступят в силу в 2026 году.
Международная специализированная выставка «Рабочая одежда. Безопасность и охрана труда в Беларуси– 2017»
С 7 по 10 февраля 2017 года в Минске (ул. Я. Купалы, 27) пройдут международные специализированные выставки «Автоматизация. Электроника» и «Электротех. Свет»
Проекту международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ требуется.
О предоставлении коммерческого предложения
Проекту международной технической помощи «Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси» требуется разработать автоматизированную систему управления для микрофинансовых организаций