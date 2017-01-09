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Image 46122 Оконный портал Газета «Народная Воля» - апошнія навіны

Беларусь отменяет визы для иностранцев, прибывающих через аэропорт Минск

Алексей Иванов

Президент Беларуси 9 января подписал указ №8  "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", сообщает пресс-служба Лукашенко

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Минфин утвердил среднесрочную бюджетную стратегию

Алексей Иванов

Она утверждена постановлением Совмина №1094 от 28 декабря 2016 года. 

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17:36В Реестр агентств по трудоустройству уже включено 10 фирм и один ИП

17:02За 2016 год белорусы отнесли в обменники 7,6 млрд долларов

16:41Россия собирается урезать поставки нефти в Беларусь до 4 млн. т в первом квартале

15:39МНС предлагает отменить ограничения на перемещение и хранение физлицами сигарет с акцизными марками

15:04ФАС России утверждает, что стоимость транзита нефти через Беларусь, вырастет на уровень инфляции +3%

14:58МТЗ может приобрести завод в Литве

13:28«Стекляшка» «Белэкспо» простоит еще полгода

13:16Новый смартфон Nokia будет продаваться только в Китае

12:51VISA и MasterCard не будут обслуживать платежи на территории Крыма

12:43БелАЭС будет строить больше иностранцев

12:37Производство садовых домиков в Беларуси в 2018 году планируется увеличить в 2 раза

12:32Доллар на бирже вырос, а евро и российский рубль снизились

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Инновации и технологии

Кризис кризисом, а тянуться вверх надо

В уходящем году Беларусь улучшила свои позиции в мировом рейтинге информационного развития и стала лидером в СНГ. При всей условности рейтингов новость приятная. Однако не будем забывать, что средние показатели этих индексов растут постоянно, то есть прогресс несет вперед всех, и мы движемся в общем потоке лишь чуть быстрее или чуть медленнее плывущих рядом.

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Актуалии

Загадки белорусской модели

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ Валерий АЛЕКСЕЕВ

Книгу о «секретах» белорусской экономической модели 21 декабря презентовали исследовательский центр BEROC и Венский институт международных экономических исследований.

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Кризис обещаний

Алесь ГЕРАСИМЕНКО

В уходящем году чиновники раздали очередную порцию обещаний либерализовать и усовершенствовать условия хозяйствования. Почувствовал ли бизнес улучшение деловой среды, об этом мы узнали у почетного председателя Бизнес союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М. С. Кунявского (БСПН) Георгия БАДЕЯ.

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Стройфирмы выживут не все

помощник генерального директора ОАО «Белтеплоизоляция» Николай НАРУЦКИЙ

Всплеск активности на стройплощадках поддержит крупные компании, а вот многим малым и средним предприятиям, особенно в регионах, без реорганизации уже не обойтись.

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В IT все хорошо

директор СООО «Гейм Стрим» («мастерская» корпорации Wargaming) Виктор НОВОЧАДОВ

Бездонный мировой рынок программных продуктов создает условия для стабильного и долгосрочного роста IT­-индустрии в Беларуси.

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Экономикс

Облигации под ёлочку

Наталья ЖДАНОВИЧ

Корпоративные облигации с хорошей доходностью могут стать не только выгодной инвестицией, но и прекрасным подарком к Новому году для родных и близких. Например, для детей и внуков.

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Новогодние сюрпризы Налогового кодекса

Александра ВОТКОВИЧ

Кардинальных изменений в белорусской налоговой системе на будущий год нет, однако некоторые новшества, особенно касающиеся налога на прибыль и НДС, несомненно, будут важны для бизнес­сообщества.

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Беларусь повышает тарифы на танспортировку нефти

Валерий Алексеев

Новые тарифы будут действовать с 1 февраля по 31 марта 2017 года. Они утверждены постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 30 декабря 2016 года №48.

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Мебель, достойная выбора

заместитель директора по маркетингу УПП «ЯВИД» Ольга БАРСУКОВА

Новогоднюю атмосферу в доме поможет создать мебель фабрики «ЯВИД».

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Домик для французской деревни

Вячеслав МИЦУРА

Шкловский завод газетной бумаги заключил крупный контракт на поставку каркасно­щитовых домов во Францию и в течение 2017 года планирует существенно загрузить производственные мощности своего филиала «Домостроение». 

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Общество

Музей игрушек без отрыва от производства

Лариса МАЛАХОВА

Выставка «Музей елочных игрушек» проходит в Доме­музее I съезда РСДРП.

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Сколько стоит праздник

Лариса МАЛАХОВА

Устроить новогодний праздник можно как дома, так и в офисе. Нужно лишь пригласить Деда Мороза или нарядиться в новогодние костюмы. 

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Бизнес поверил в маркетинг

Валерий Алексеев

Малый и средний бизнес готов инвестировать в продвижение своих продуктов и коммуникации с рынком, свидетельствует опыт Риты МЕДВЕДЬ, которая два года назад в разгар неопределенности решила сменить престижную работу на собственный консалтинговый бизнес в сфере маркетинга.

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Праздничные традиции в спорте

Антон РОГАЧ

Организаторы спортивных мероприятий нередко используют Рождество и Новый год для привлечения внимания аудитории. В таком случае спортсменам не до отдыха.

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О предоставлении коммерческого предложения

Проекту международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ требуется.

ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ» проводит 10 января 2017 г. публичные торги в электронной форме по продаже имущества Открытого акционерного общества «Алеся»

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