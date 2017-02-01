Среда
1 февраля 2017
22:37
№ 3 (1233)
28 января - 3 февраля 2017 г.
Курсы валют НБ РБ
USD 1.9356
EUR 2.0703
RUB .032224
Цены недели
А-95: 11900 руб.
А-92: 11100 руб.
ДТ: 12300 руб.
Mинск
Сегодня:
Основной целью будет оставаться снижение инфляции до 9%. С таким заявлением выступил сегодня регулятор.
Белорусская экономическая модель не может больше поддерживать прежние темпы роста. Стране нужны новые идеи, способные повысить эффективность компаний, приватизация и конкурентная среда. Помочь избавиться от страха реформ должна тщательная подготовка к ним.
19:07ФСБ установило режим пограничной зоны вдоль белорусско-российской границы
17:44Инвестиции в агротехнологии упали
16:59"Гомсельмаш" начал отгрузку на экспорт партии комбайнов КЗС-1624-1
16:12Apple перестала быть самым дорогим брендом
15:35Банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью 4 февраля
14:53ЕС намерен к 2020 году довести долю возобновляемых источников энергии до 20%
14:21МИД Польши прекратил действие соглашение о создании «Белсата»
13:58В Беларуси пока не собираются добывать сланцевые газ и нефть
13:41BMW проигнорирует угрозы Трампа и продолжит инвестировать в Мексику
13:28Россия может сохранить продовольственное эмбарго до 2018 года
13:09Средняя цена российской нефти за год выросла на 80%
Отмена квот на поставку белорусского текстиля в ЕС повышает интерес европейских инвесторов к нашему легпрому
Чем дальше в лес, тем больше проблем
На уходящей неделе на совещании у президента говорили о лесе.
Дональд Трамп, как и обещал, начал свою работу на посту президента США с защиты американских производителей.
Конкуренции бояться — в ВТО не ходить
Вступление Беларуси в ВТО положительно отразится на конкурентоспособности отечественной экономики, если правильно к нему подготовиться.
НАН Беларуси выходит на международные рынки, чтобы привлечь финансирование в свои разработки.
Больше работы за меньшие деньги
Рынок труда оживился, но изменился, констатируют эксперты. Больше всего ему нужны талантливые продавцы, но даже им работодатели не готовы платить бешеные деньги.
Всем по 500 пока не получается
Заветные 500 долларов в 2016 году зарабатывало только 13,2 % белорусов, свидетельствуют данные Белстата.
Среднестатистический клиент банка — работающий белорус. Он предпочитает хранить деньги в иностранной валюте, но в последнее время переориентируется на отечественные рубли.
Продавать свои доли в госбанках и не повышать налоги намерено правительство в ближайшие четыре года.
Белорусский экспорт грузовиков, автобусов и спецтехники в 2016 году стабилизировался и даже вырос по некоторым позициям, однако полностью не восстановился. Проблемы на российском рынке продолжают усугубляться.
Зрелища в комплекте с попкорном
Спрос на услуги кинотеатров остается стабильным, а одним из факторов, влияющих на количество зрителей, становится комфорт.
Эволюция медицины: предвкушать или опасаться?
Сегодня здравоохранение стоит на пороге прорыва к принципиально новым возможностям. В связи с этим возникает вопрос: на каких направлениях государство и медицина должны сконцентрировать свои усилия?
Дисквалификацию мужской сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ отменил Спортивный арбитражный суд (CAS). Представители нашей страны планируют подать иск к Международной федерации каноэ (ICF) с целью взыскать немалые деньги.
Сборная Беларуси по гандболу выступала на чемпионате мира во Франции без резервных игроков.
МТС удостоен высокой оценки среди профессионалов и потребителей в Беларуси – Гран-при премии «Брэнд года-2016».