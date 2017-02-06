Понедельник
6 февраля 2017
01:01
№ 3 (1233)
28 января - 3 февраля 2017 г.
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Mинск
Сегодня:
Президент пообещал в рамках большого разговора, что отменит декрет о социальном иждивенчестве, если он не выполнит своих задач.
Пока Россия и Беларусь не договорятся об объемах поставок нефти и цене на газ, в обсуждении интеграционных проектов наша страна не видит смысла.
03.02 19:54Россия не уведомляла Беларусь о сокращении поставок нефти до 12 млн. т
03.02 19:50Беларусбанк привлечет внешний займ Госбанка развития Китая в $100 млн
03.02 16:27У нас расхождений с МВФ почти никаких нет — Лукашенко
03.02 16:06Данкверт ответил на угрозы Лукашенко
03.02 15:45Александр Лукашенко поручил силовикам поговорить с руководителями ИТ-компаний по поводу «зарплат в конвертах»
03.02 15:38Кремль призвал Беларусь решать спорные вопросы спокойно, путем переговоров
03.02 15:30Лукашенко пообещал жестко разобраться по фактам "наездов" на инвесторов
03.02 15:29МАЗ поставил 50 автобусов в Киев
03.02 15:04Лукашенко готов ввести мораторий на смертную казнь, если это поддержит большинство белорусов
03.02 15:01Минлесхоз: порядок сбора грибов и ягод для физических лиц не изменился
03.02 13:58Евро и доллар на торгах 3 февраля подешевели, российский рубль подорожал
03.02 13:37Все российские войска после учений «Запад-2017» вернутся обратно – Лукашенко
Отмена квот на поставку белорусского текстиля в ЕС повышает интерес европейских инвесторов к нашему легпрому
Чем дальше в лес, тем больше проблем
На уходящей неделе на совещании у президента говорили о лесе.
Дональд Трамп, как и обещал, начал свою работу на посту президента США с защиты американских производителей.
Конкуренции бояться — в ВТО не ходить
Вступление Беларуси в ВТО положительно отразится на конкурентоспособности отечественной экономики, если правильно к нему подготовиться.
НАН Беларуси выходит на международные рынки, чтобы привлечь финансирование в свои разработки.
Больше работы за меньшие деньги
Рынок труда оживился, но изменился, констатируют эксперты. Больше всего ему нужны талантливые продавцы, но даже им работодатели не готовы платить бешеные деньги.
Всем по 500 пока не получается
Заветные 500 долларов в 2016 году зарабатывало только 13,2 % белорусов, свидетельствуют данные Белстата.
Среднестатистический клиент банка — работающий белорус. Он предпочитает хранить деньги в иностранной валюте, но в последнее время переориентируется на отечественные рубли.
Продавать свои доли в госбанках и не повышать налоги намерено правительство в ближайшие четыре года.
Белорусский экспорт грузовиков, автобусов и спецтехники в 2016 году стабилизировался и даже вырос по некоторым позициям, однако полностью не восстановился. Проблемы на российском рынке продолжают усугубляться.
Зрелища в комплекте с попкорном
Спрос на услуги кинотеатров остается стабильным, а одним из факторов, влияющих на количество зрителей, становится комфорт.
Эволюция медицины: предвкушать или опасаться?
Сегодня здравоохранение стоит на пороге прорыва к принципиально новым возможностям. В связи с этим возникает вопрос: на каких направлениях государство и медицина должны сконцентрировать свои усилия?
Дисквалификацию мужской сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ отменил Спортивный арбитражный суд (CAS). Представители нашей страны планируют подать иск к Международной федерации каноэ (ICF) с целью взыскать немалые деньги.
Сборная Беларуси по гандболу выступала на чемпионате мира во Франции без резервных игроков.
Радислав Гандапас выступил на церемонии МТБанка «Клиент года»
Стартовали ежемесячные встречи B Venture, посвященные развитию экосистемы венчурного финансирования в Беларуси
МТС удостоен высокой оценки среди профессионалов и потребителей в Беларуси – Гран-при премии «Брэнд года-2016».