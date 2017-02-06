Валерий Алексеев

Президент пообещал в рамках большого разговора, что отменит декрет о социальном иждивенчестве, если он не выполнит своих задач.

Валентина ВЕШТОРТ

Пока Россия и Беларусь не договорятся об объемах поставок нефти и цене на газ, в обсуждении интеграционных проектов наша страна не видит смысла.