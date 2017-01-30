Понедельник
30 января 2017
02:51
№ 2 (1232)
21-27 января 2017 г.
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Mинск
Сегодня:
Рост зарплаты связан с предновогодними выплатами и премиями.
Деловое сообщество подхватило инициативу правительства о пересмотре ставок ввозных таможенных пошлин в ЕАЭС, однако уже успело упереться в сложность процедур, а потому на быстрый результат не рассчитывает.
26.01 17:28Беларусь с 1 февраля повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
26.01 17:00Ставки единого налога для ИП в сфере торговли и общепита выросли в среднем на 12% в Минской области
26.01 16:13В декабре в Беларуси уволили на 10 тысяч человек больше, чем приняли на работу
26.01 16:08Задержан известный бизнесмен Александр Кнырович
26.01 16:03Министерство финансов введет ведомственную отчетность о формировании и использовании прибыли
26.01 13:13В "Великом камне" ждут больших инвестиций в этом году
26.01 12:29Евро и доллар отыграли снижение на БВФБ
26.01 11:14В индустриальном парке "Великий камень" завершено строительство инфраструктуры стартовой зоны
26.01 10:35Кобяков считает реальным увеличить товарооборот с Сербией до 500 млн долларов
25.01 18:10В Беларуси могут построить несколько АЭС
25.01 16:06В 2016 году в Беларуси сократилось производства сухого молока
25.01 15:58Запасы готовой продукции в промышленности достигли 3,66 млрд рублей
Правительство утвердило план жилищного строительства на 2017 год в объеме 3,5 млн кв. м жилья. В прошлом году целевая планка была определена на уровне 4 млн кв. м. Таким образом, строительный сектор в ключевом его сегменте — жилищном строительстве — продолжит сокращаться, что, скорее всего, только усугубит ворох накопившихся проблем.
«Косметика» для Кодекса об образовании
Несущественные изменения отвлекают внимание от бездействия в отношении дорожной карты Болонского процесса.
Декрет № 3, который по всей стране называют декретом о тунеядцах, должен быть отменен.
В Беларуси наметился долгосрочный тренд радикального снижения нормы сбережения, что может стать причиной новых потерь в экономическом росте.
Готовится «народная приватизация»
Госкомимущество предлагает привлечь средства граждан в акции предприятий с госдолей менее 25 %. Об этом 17 января на прессконференции сообщила начальник управления учета и распоряжения акциями Государственного комитета по имуществу Анна Корниевич.
Беларусь учла все возможные внешние угрозы для строящейся АЭС, заявил 20 января на прессконференции в Минске руководитель департамента по ядерной безопасности МАГАТЭ Гжегош Ржентковски, подводя итоги работы миссии этой организации в нашей стране.
Реальные доходы населения падают. По итогам 11 месяцев 2016 года они сократились на 7,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2015го.
Снижение ставки рефинансирования привело к уменьшению ставок по операциям Национального банка на финансовом рынке.
Миноблисполком станет собственником активов мясо-молочных компаний области на примерно 280 млн долларов.
Доходы от молочного экспорта в этом году могут увеличиться. Кризис перепроизводства на мировом молочном рынке можно считать завершенным. Ближайший год будет отмечен, скорее всего, ростом цен.
Давос: экономике угрожает политика
Состояние мировой экономики зависит от экономических факторов меньше, чем от геополитических.
Партизанская комедия – в числе лучших
Первая отечественная независимая приключенческая комедия «Party-Zan фильм» успешно стартовала в республиканском кинопрокате.
Живопись под дипломатическим прикрытием
Тридцать художников из 28 стран представили свои работы в Художественной галерее Михаила Савицкого в рамках международного артпроекта «От Лиссабона через Минск до Владивостока».
Добиться успеха в агрессивной среде
В бизнессоюзы белорусских предпринимателей «толкает» лишь необходимость защищать свои личные интересы, утверждает председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр ШВЕЦ.
Минск вновь претендует на большой хоккей
Совместную заявку на проведение чемпионата мира по хоккею в 2021 году подали Беларусь и Латвия. Такое решение сулит не только спортивную выгоду.
Что для нас господдержка, то для Европы доход
Чистую прибыль в размере 23 %, согласно отчету УЕФА, получили в 2015 финансовом году участники чемпионата Беларуси по футболу. Как такое стало возможным?