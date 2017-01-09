Понедельник
9 января 2017
23:15
№ 48 (1230)
24 декабря - 14 января 2016 г.
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Сегодня:
Президент Беларуси 9 января подписал указ №8 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", сообщает пресс-служба Лукашенко
Она утверждена постановлением Совмина №1094 от 28 декабря 2016 года.
17:36В Реестр агентств по трудоустройству уже включено 10 фирм и один ИП
17:02За 2016 год белорусы отнесли в обменники 7,6 млрд долларов
16:41Россия собирается урезать поставки нефти в Беларусь до 4 млн. т в первом квартале
15:39МНС предлагает отменить ограничения на перемещение и хранение физлицами сигарет с акцизными марками
15:04ФАС России утверждает, что стоимость транзита нефти через Беларусь, вырастет на уровень инфляции +3%
14:58МТЗ может приобрести завод в Литве
13:28«Стекляшка» «Белэкспо» простоит еще полгода
13:16Новый смартфон Nokia будет продаваться только в Китае
12:51VISA и MasterCard не будут обслуживать платежи на территории Крыма
12:43БелАЭС будет строить больше иностранцев
12:37Производство садовых домиков в Беларуси в 2018 году планируется увеличить в 2 раза
12:32Доллар на бирже вырос, а евро и российский рубль снизились
Кризис кризисом, а тянуться вверх надо
В уходящем году Беларусь улучшила свои позиции в мировом рейтинге информационного развития и стала лидером в СНГ. При всей условности рейтингов новость приятная. Однако не будем забывать, что средние показатели этих индексов растут постоянно, то есть прогресс несет вперед всех, и мы движемся в общем потоке лишь чуть быстрее или чуть медленнее плывущих рядом.
Книгу о «секретах» белорусской экономической модели 21 декабря презентовали исследовательский центр BEROC и Венский институт международных экономических исследований.
В уходящем году чиновники раздали очередную порцию обещаний либерализовать и усовершенствовать условия хозяйствования. Почувствовал ли бизнес улучшение деловой среды, об этом мы узнали у почетного председателя Бизнес союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М. С. Кунявского (БСПН) Георгия БАДЕЯ.
Всплеск активности на стройплощадках поддержит крупные компании, а вот многим малым и средним предприятиям, особенно в регионах, без реорганизации уже не обойтись.
Бездонный мировой рынок программных продуктов создает условия для стабильного и долгосрочного роста IT-индустрии в Беларуси.
Корпоративные облигации с хорошей доходностью могут стать не только выгодной инвестицией, но и прекрасным подарком к Новому году для родных и близких. Например, для детей и внуков.
Новогодние сюрпризы Налогового кодекса
Кардинальных изменений в белорусской налоговой системе на будущий год нет, однако некоторые новшества, особенно касающиеся налога на прибыль и НДС, несомненно, будут важны для бизнессообщества.
Беларусь повышает тарифы на танспортировку нефти
Новые тарифы будут действовать с 1 февраля по 31 марта 2017 года. Они утверждены постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 30 декабря 2016 года №48.
Экспорт белорусских товаров за 11 месяцев 2016 года упал на 13,3%
Он составил 21,285 млрд долларов.
Новогоднюю атмосферу в доме поможет создать мебель фабрики «ЯВИД».
Шкловский завод газетной бумаги заключил крупный контракт на поставку каркаснощитовых домов во Францию и в течение 2017 года планирует существенно загрузить производственные мощности своего филиала «Домостроение».
Музей игрушек без отрыва от производства
Выставка «Музей елочных игрушек» проходит в Домемузее I съезда РСДРП.
Устроить новогодний праздник можно как дома, так и в офисе. Нужно лишь пригласить Деда Мороза или нарядиться в новогодние костюмы.
Малый и средний бизнес готов инвестировать в продвижение своих продуктов и коммуникации с рынком, свидетельствует опыт Риты МЕДВЕДЬ, которая два года назад в разгар неопределенности решила сменить престижную работу на собственный консалтинговый бизнес в сфере маркетинга.
Организаторы спортивных мероприятий нередко используют Рождество и Новый год для привлечения внимания аудитории. В таком случае спортсменам не до отдыха.
О предоставлении коммерческого предложения
Проекту международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ требуется.
ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ» проводит 10 января 2017 г. публичные торги в электронной форме по продаже имущества Открытого акционерного общества «Алеся»