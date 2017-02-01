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Больше работы за меньшие деньги Любовь БАХУРЕВИЧ Рынок труда оживился, но изменился, констатируют эксперты. Больше всего ему нужны талантливые продавцы, но даже им работодатели не готовы платить бешеные деньги. Комментарии (0)