Воскресенье
1 января 2017
11:30
№ 48 (1230)
24 декабря - 14 января 2016 г.
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Mинск
Сегодня:
Разрешить нефтегазовую проблему так и не удалось.
Кардинальных изменений в белорусской налоговой системе на будущий год нет, однако некоторые новшества, особенно касающиеся налога на прибыль и НДС, несомненно, будут важны для бизнессообщества.
30.12 07:30Белорусская железная дорога назначила дополнительные поезда на праздники
29.12 22:39На корпусе реактора не нашли повреждений
29.12 19:04Россельхознадзор снял часть ограничений на поставки кормовых добавок и комбикором ЗАО «Экомол Агро».
29.12 16:52Поступления от нефтяных пошлин будут направляться на погашение внешнего долга.
29.12 16:35Кадастровая стоимость земель усадебной зоны в Минске и Минском районе: снижение в долларах, рост в рублях
29.12 16:33Литва заинтересовалась новым инцидентом с корпусом реактора
29.12 16:33Беларусь хочет решить нефтегазовые вопросы с Россией в первом квартале
29.12 16:33На последних торгах в году российский рубль установил новый рекорд
29.12 16:33Совмин утвердил целевые показатели для госпрограмм на 2017 год
29.12 16:32Планы столицы: 840 млн долларов инвестиций, 30 тысяч рабочих мест
29.12 07:44Минская область выкупит долги Мясомолпрома
Кризис кризисом, а тянуться вверх надо
В уходящем году Беларусь улучшила свои позиции в мировом рейтинге информационного развития и стала лидером в СНГ. При всей условности рейтингов новость приятная. Однако не будем забывать, что средние показатели этих индексов растут постоянно, то есть прогресс несет вперед всех, и мы движемся в общем потоке лишь чуть быстрее или чуть медленнее плывущих рядом.
Книгу о «секретах» белорусской экономической модели 21 декабря презентовали исследовательский центр BEROC и Венский институт международных экономических исследований.
В уходящем году чиновники раздали очередную порцию обещаний либерализовать и усовершенствовать условия хозяйствования. Почувствовал ли бизнес улучшение деловой среды, об этом мы узнали у почетного председателя Бизнес союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М. С. Кунявского (БСПН) Георгия БАДЕЯ.
Всплеск активности на стройплощадках поддержит крупные компании, а вот многим малым и средним предприятиям, особенно в регионах, без реорганизации уже не обойтись.
Бездонный мировой рынок программных продуктов создает условия для стабильного и долгосрочного роста IT-индустрии в Беларуси.
Корпоративные облигации с хорошей доходностью могут стать не только выгодной инвестицией, но и прекрасным подарком к Новому году для родных и близких. Например, для детей и внуков.
Новогоднюю атмосферу в доме поможет создать мебель фабрики «ЯВИД».
Шкловский завод газетной бумаги заключил крупный контракт на поставку каркаснощитовых домов во Францию и в течение 2017 года планирует существенно загрузить производственные мощности своего филиала «Домостроение».
Окончательные экспортные итоги года подведут только в феврале, однако уже сейчас можно сказать, каким был 2016 год для основных позиций и направлений экспорта, а также оценить перспективы.
Музей игрушек без отрыва от производства
Выставка «Музей елочных игрушек» проходит в Домемузее I съезда РСДРП.
Устроить новогодний праздник можно как дома, так и в офисе. Нужно лишь пригласить Деда Мороза или нарядиться в новогодние костюмы.
Малый и средний бизнес готов инвестировать в продвижение своих продуктов и коммуникации с рынком, свидетельствует опыт Риты МЕДВЕДЬ, которая два года назад в разгар неопределенности решила сменить престижную работу на собственный консалтинговый бизнес в сфере маркетинга.
Организаторы спортивных мероприятий нередко используют Рождество и Новый год для привлечения внимания аудитории. В таком случае спортсменам не до отдыха.
Конференция «ВЭД: практика взаимодействия с иностранными контрагентами из России, Балтии и стран СНГ»
Телеверсия ТВ-шоу «Народная Марка» Беларуси выйдет 8 января в эфире телеканала ОНТ!
ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ» проводит 10 января 2017 г. публичные торги в электронной форме по продаже имущества Открытого акционерного общества «Алеся»