Планы без эмоций

Алесь ГЕРАСИМЕНКО

Правительство утвердило план жилищного строительства на 2017 год в объеме 3,5 млн кв. м жилья. В прошлом году целевая планка была определена на уровне 4 млн кв. м. Таким образом, строительный сектор в ключевом его сегменте — жилищном строительстве — продолжит сокращаться, что, скорее всего, только усугубит ворох накопившихся проблем.